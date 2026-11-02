Жителя Овруцької громади судитимуть за переправлення чоловіків через кордон

0:00 / 0:00

Прокурори Коростенської окружної прокуратури повідомили про підозру 33-річному жителю Овруцької громади Житомирської області за замах на сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

Слідство з'ясувало, що підозрюваний за попередньою змовою з неустановленими особами доправляв чоловіків призовного віку до прикордонної зони, отримуючи 1500 доларів США за кожну особу. У квітні 2026 року він перевіз із Києва трьох осіб за 4500 доларів США, а в травні доправив із Житомира ще двох чоловіків за 3000 доларів США.

Під час чергової спроби транспортування трьох осіб підозрюваного виявили правоохоронці. При спробі втечі чоловік залишив пасажирів і транспортний засіб. Наразі досудове розслідування здійснюють слідчі поліції Житомирської області.

Джерело: Пресслужба Житомирської обласної прокуратури.

На Рівненщині школяр за $3 тисячі переправляв ухилянтів до кордону Білорусі.

СБУ та Нацполіція викрили 8 схем ухилення від мобілізації у різних регіонах.

Читай нас у