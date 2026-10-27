Жителя Житомирщини засудили до понад двох років ув’язнення за домашнє насильство

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Жителя Овруцької громади на Житомирщині засудили до 2 років і 1 місяця позбавлення волі за невиконання обмежувальних заходів, призначених судом. Публічне обвинувачення у справі підтримували прокурори Коростенської окружної прокуратури. Чоловіка визнали винним за ст. 390-1 Кримінального кодексу України.

Слідством установлено, що у квітні 2026 року чоловіка засудили за домашнє насильство щодо його співмешканки. Тоді суд звільнив його від відбування покарання з випробуванням і призначив іспитовий строк тривалістю два роки.

Також на три місяці суд заборонив чоловікові перебувати за місцем спільного проживання зі співмешканкою, наближатися до її помешкання ближче ніж на 100 метрів, а також телефонувати їй і листуватися з нею.

Також чоловіка було зобов’язано пройти програму для кривдників.



Засуджений ознайомився з вироком суду та був попереджений про кримінальну відповідальність за його невиконання. Через 30 днів вирок набрав законної сили.



Однак, попри встановлені судом обмеження, чоловік прийшов до місця проживання потерпілої та вчинив із нею сварку.



Овруцький районний суд Житомирської області визнав чоловіка винним у невиконанні обмежувальних заходів. З урахуванням попереднього покарання суд призначив йому остаточне покарання у виді 2 років і 1 місяця позбавлення волі.



Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом установленого законом строку

Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

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