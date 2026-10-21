Журналіст Плінський заявив про схему на 300 млрд грн через депозитні сертифікати НБУ

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Журналіст Євген Плінський закликав перевірити механізм виплат комерційним банкам за депозитними сертифікатами Національного банку України. За його оцінкою, у 2022–2025 роках банки отримали за цим інструментом майже 292 млрд грн, а сама система створює умови для гарантованого заробітку фінансових установ замість активнішого кредитування економіки.

Плінський порушив це питання на тлі обшуків НАБУ в Нацбанку та дискусії щодо діяльності його голови Андрія Пишного. Журналіст висловив сподівання, що слідство зверне увагу не лише на питання управління «Сенс Банком» і можливі зв’язки з гральним бізнесом, а й на механізм заробітку банків через депозитні сертифікати НБУ.

У своєму розслідуванні Євген Плінський назвав цю модель схемою на 300 млрд грн і заявив, що вона фактично спрямовує кошти, отримані Нацбанком від Мінфіну за державними облігаціями, до комерційного банківського сектору через виплати за депозитними сертифікатами.

Як працює механізм виплат банкам

За поясненням журналіста, Міністерство фінансів залучає кошти через облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), щоб покривати дефіцит державного бюджету. Нацбанк також володіє значним портфелем таких облігацій і отримує за ними процентний дохід.

За даними, наведеними Плінським, у 2025 році Мінфін виплатив НБУ 85,3 млрд грн процентного доходу за ОВДП. За той самий рік Нацбанк сплатив комерційним банкам 81,98 млрд грн за депозитними сертифікатами.

Журналіст звертає увагу, що сума виплат банкам становила 96,1% доходу НБУ від ОВДП. За його оцінкою, це свідчить про фактичне переміщення значної частини коштів, які надійшли до Нацбанку з бюджету, до комерційного фінансового сектору.

Загалом упродовж 2022–2025 років виплати банкам за депозитними сертифікатами, за підрахунками Плінського, сягнули 291,8 млрд грн.

За словами Плінського, депозитні сертифікати дозволяють банкам розміщувати вільні кошти в НБУ та отримувати дохід із відносно низькими ризиками. У розслідуванні він зазначає, що дохідність цього інструменту сягала 18,5%.

Журналіст вважає, що така модель послаблює стимули для банків кредитувати підприємства й населення, адже розміщення коштів у Нацбанку дає змогу заробляти без необхідності оцінювати ризики позичальників.

Прибутки банків зростають, а кредитування відстає

Для аргументації Плінський навів дані про чистий прибуток українських банків:

2022 рік — 24,7 млрд грн;

2023 рік — 86,5 млрд грн;

2024 рік — 91 млрд грн;

2025 рік — 126,8 млрд грн.

За даними, наведеними журналістом, загальні активи банківської системи становлять 4,3 трлн грн, тоді як обсяг кредитування реального сектору економіки — близько 1,2 трлн грн.

Плінський також стверджує, що 64,2% доходів від депозитних сертифікатів припадає на банки з приватним та іноземним капіталом. На його думку, це означає, що значна частина коштів надходить не державним фінансовим установам, а приватному сектору.

Окремо журналіст звернув увагу на податкову політику щодо банків. Він зазначив, що у 2025 році ставку податку на прибуток банків знизили до 25% після того, як у 2023–2024 роках діяла ставка 50%. У 2026 році, за його словами, ставку 50% знову застосовують.

Плінський закликав перевірити політику НБУ

Журналіст вважає, що механізм виплат за депозитними сертифікатами потребує окремого аудиту. На його думку, держава фактично підтримує прибутковість банківського сектору, тоді як підприємства, особливо в регіонах поблизу фронту, стикаються з труднощами під час отримання кредитів.

Плінський закликав парламент і уряд звернути увагу на цю модель та перевірити її вплив на державний бюджет, кредитування бізнесу й фінансування потреб країни під час війни.

Джерело: Євген Плінський

Нагадаємо, обшуки у голови Національного банку України Андрія Пишного можуть стосуватися ситуації навколо заводу «КарпатНафтоХім» та управління Сенс Банком сторонніми особами. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, посилаючись на кілька власних джерел.

До цього НАБУ підтвердило обшуки у приміщенні Нацбанку та у одного зі співробітників.

Раніше нардеп Железняк повідомив, що НАБУ проводить обшуки в кабінеті голови Нацбанку Андрія Пишного.

Нагадаємо, Пишний заперечив, що впливав на кадрові рішення у Сенс Банку.

Окрім того, у Сенс Банку також пройшли обшуки на тлі антикорупційної спецоперації НАБУ та САП.

Кандидатуру бізнесмена Василя Веселого на роботу в «Сенс Банку» рекомендував голова Національного банку України Андрій Пишний. За словами Шевкі Аджунера, Пишний особисто познайомив його з Веселим ще до початку процедури співбесід.

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