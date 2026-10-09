Журналіста-розслідувача Михайла Ткача відпустили після затримання в Австрії, — МЗС

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Українського журналіста-розслідувача Михайла Ткача, якого затримали в Австрії 8 жовтня, відпустили.

Українські дипломати та консули посольства України в Австрії від вечора 8 жовтня працювали з австрійськими колегами над врегулюванням ситуації. У МЗС подякували австрійським дипломатам за належну реакцію.

Водночас українська сторона продовжує з’ясовувати обставини затримання журналіста.

«Продовжуємо працювати над зʼясуванням обставин затримання. Крім Михайла Ткача затриманий був і оператор Ярослав Бондаренко — консули зараз зʼясовують, чи його відпустили теж. Захист прав громадян України — це безумовний пріоритет. МЗС, ДКС, посольство тримають ситуацію на контролі та підтримують постійний діалог з австрійським МЗС», — йдеться в повідомленні відомства.

Наразі українські консули з’ясовують, чи звільнили також оператора Ярослава Бондаренка, якого затримали разом із Михайлом Ткачем.

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що захист прав громадян України залишається безумовним пріоритетом, а ситуація перебуває на контролі дипломатичного відомства та посольства України в Австрії.

Про це вранці 9 жовтня повідомив речник МЗС Георгій Тихий у коментарі для медіа.

Нагадаємо, керівника відділу розслідувань «Української правди» Михайла Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання. Журналіст шукав Руслана Кравченка, якого в повідомленні називають генпрокурором-утікачем.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували затримання в Австрії журналіста «Української правди» Михайла Ткача.

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