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Тактичною авіаційною групою, залученою до авіаудару по школі в Комишувасі Запорізької області, командував 36-річний російський військовий Ярослав Бородін.

Про це ідеться в розслідуванні «Слідства.Інфо». На момент атаки Бородін очолював тактичну авіаційну групу №5 Спеціальної бойової групи угруповання авіації резерву Генштабу ЗС РФ; у російській армії він служить 14 років, бере участь у війні проти України з 2023 року та проживає в селищі Октябрське Волгоградської області неподалік аеродрому «Мариновка».

Крім того, на основі раніше оприлюдненого Головним управлінням розвідки Міноборони України списку причетних журналісти встановили дані інших фігурантів: 42-річний Федір Зубаков, який спланував атаку, є начальником групи вогневого ураження штабу російського угруповання військ «Днепр».

Також ідентифіковані військовослужбовці льотного складу, пов’язані з ударом або відповідною військовою частиною №77978 та полком в Октябрському: 31-річний капітан Сергій Єлісєєв, старший лейтенант Родіон Плотніков, лейтенант Вадим Пєрєхрєст, старший лейтенант Нікіта Ігнатьєв, 37-річний капітан Дмитро Звєрєв і 27-річний старший лейтенант Максим Соколєнко.

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Джерело: розслідування «Слідства.Інфо».

Удар по Комишувасі може стати найсмертоноснішою атакою РФ на цивільних – NYT.

У Комишувасі Запорізької області після трьох днів пошукових робіт виявили тіла ще двох людей, які загинули внаслідок російського авіаудару 2 листопада. Також на місці атаки знайшли фрагменти тіл загиблих.

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