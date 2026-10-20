Журналісти оприлюднили відеодоказ військової служби похованого на Дніпропетровщині росіянина

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Мати похованого громадянина рф Олександра Оленченка, якого поховали у Дніпропетровській області під виглядом рятувальника, у коментарі медіа заперечила його службу в збройних силах росії, заявивши, що він працював у структурі МЧС рф.

Опубліковані світлини з його особистої сторінки у соцмережі «ВКонтакті» за 2017, 2018, 2024 та 2025 роки, де він зображений у військовій формі, вона прокоментувала словами: «Ну і що, що на фото написано 2025 рік».

Після цього було оприлюднено відеозапис, датований 16 вересня 2023 року — у день народження Оленченка. На відео Оленченко і двоє військовослужбовців зс рф у характерних одностроях з відповідними розпізнавальними знаками, головними уборами та шевронами. Оприлюднені матеріали підтверджують факт проходження Олександром Оленченком військової служби у складі російської армії під час повномасштабного вторгнення.

Джерело: Анатолій Штефан.

У селі Домоткань Верхньодніпровської громади на Дніпропетровщині поховали 34-річного військовослужбовця російської армії Алєксандра Оленченка. Місцевим жителям його нібито представили як пожежника-рятувальника, який загинув під час виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, російський військовий після спроби здатися в полон українським захисникам потрапив під удар FPV-дрона власних військ. Попри це, бійці мотопіхотного батальйону 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя врятували пораненого окупанта та евакуювали його з поля бою за допомогою наземного роботизованого комплексу (НРК).

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