Навколо оголошення підозри колишній посадовиці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка нині має статус адвокатки, розгорнулася інформаційна кампанія з критикою інституту адвокатури. Водночас, ініціатори таких закидів замовчують провали власних «конкурсів доброчесності» у судовій та антикорупційній системах.

Приводом для дискусії став допис у телеграм-каналі «Окрема думка», який у юридичних колах пов’язують із Верховним Судом. Автори каналу, коментуючи підозру від НАБУ та САП, заявили про нібито надто легкий доступ до адвокатської професії та закликали запровадити нові вимоги до доброчесності адвокатів.

Як пишуть журналісти-розслідувачі проєкту «Викривач», у критиці на адресу адвокатури свідомо ігноруються два ключові факти.

По-перше, до 2020 року підозрювана очолювала один із відділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, куди потрапила через відкритий конкурс і перевірку громадськості. За версією самого слідства, у схемі з конвертаційним центром ключову роль відігравало не адвокатське свідоцтво, яке слугувало лише «вивіскою», а саме зв’язки з колишніми колегами в САП.

По-друге, розслідувачі нагадали про результати «найдоброчеснішого конкурсу в історії країни» до самого Верховного Суду. Йдеться про Всеволода Князева. Попри ретельні досьє, співбесіди та висновки громадських експертів, колишній голова Верховного Суду визнав провину й отримав п’ять років ув’язнення за один із найбільших хабарів в історії України, а ще троє чинних суддів і один суддя у відставці отримали підозри в тій самій справі.

У «Викривачі» припускають, що розмови про нові фільтри доброчесності перетворилися на окрему галузь для освоєння ресурсів, де провали попередніх реформ стають підставою для розширення контролю на нові сфери — зокрема, на адвокатуру.

«Вимоги до доброчесності підвищувати треба, хто ж проти. Тільки почніть із тих, кого вже перевірили. Там, судячи з вироку й підозр, роботи вистачить надовго», — підсумовують журналісти.

Окремо автори матеріалу звернули увагу на правову недбалість коментаторів: підозра не є вироком суду, тому називати особу «хабарником» чи злочинцем до рішення суду є грубим порушенням принципів права.

Показово, що попри вимоги кримінального процесуального законодавства та презумпцію невинуватості, прізвище фігурантки було публічно розкрито всупереч процедурі. Зокрема, журналіст Юрій Ніколов та Центр протидії корупції (ЦПК) на своїх сторінках у Facebook прямо вказали, що йдеться про колишню прокурорку САП Ольгу Ярову. Більше того, у своєму дописі Ніколов до винесення будь-якого судового рішення назвав її «злодєйкой», а ЦПК оприлюднив її фотографію та перелік попередніх скандалів за її участю.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про підозру адвокатці (колишній керівниці відділу прокурорів САП), яка, за даними слідства, у 2023 році підбурювала організатора конвертаційного центру до надання неправомірної вигоди чинному прокурору САП.

Слідчі вважають, що жінка, хизуючись зв’язками серед колишніх колег, пообіцяла за 90 тисяч доларів хабаря забезпечити «злив» інформації про плани слідства від керівника підрозділу САП, а згодом — закриття кримінального провадження. За домовленістю половину суми клієнт мав передати одразу, а решту — після закриття справи. Отримавши 45 тисяч доларів, підозрювана, за версією правоохоронців, привласнила ці кошти.

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