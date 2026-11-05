Журналістка із США стала амбасадоркою бригади морської піхоти Борисфен

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Американська журналістка, документалістка та письменниця Заріна Забріскі стала амбасадоркою 34-ї окремої бригади морської піхоти «Борисфен». Вона тривалий час живе та працює у Херсоні, де документує наслідки російських атак і розповідає світові про життя міста під постійними обстрілами.

Забріскі знімала доставлення гуманітарної допомоги дронами до окупованих Олешок, а також створила документальний фільм «Херсон. Сафарі на людей», який представили на Мюнхенській конференції з безпеки.

За словами журналістки, одним із поштовхів до отримання статусу амбасадорки стала загибель її колеги Володимира Обертаса. Він дістав смертельні травми внаслідок підриву на міні в Херсоні 27 жовтня — у перший день перемир’я.

У 34-й бригаді розповіли, що Заріна брала численні інтерв’ю у військовослужбовців, відвідувала позиції українських захисників і продовжує жити в місті. Військові навіть дали їй позивний «Каліфорнія».

Наразі журналістка завершує роботу над другим документальним фільмом про Херсон, а також готує третю стрічку — про військових, які захищають місто, зокрема бійців 34-ї бригади морської піхоти.

У бригаді зазначили, що співпраця із Забріскі триває вже давно, а новий статус має вивести її на наступний рівень.

Джерело: 34-та окрема бригада морської піхоти «Борисфен».

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