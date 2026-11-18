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У мережі оприлюднили кадри руху поїзда залізничною частиною Кримського мосту після атаки. На відео від 18 листопада видно, що на автомобільній частині споруди відсутні арка та дорожній проліт.

Попри вибухи та руйнування автомобільної частини мосту, залізничне сполучення через Керченську протоку відновлено. Таким чином, рух поїздів забезпечує часткове відновлення логістичного сполучення між Росією та окупованим Кримом.

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Джерело: Exilenova+

Раніше у мережі опублікували відео падіння арки Керченського мосту.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під ударом. Про атаку повідомив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов, зазначивши, що рух транспорту мостом тимчасово припинили.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під атакою. OSINT-ресурси повідомляють про ймовірне падіння автомобільної арки переправи у воду, тоді як призначена РФ окупаційна влада Криму оголосила про зупинення руху транспорту мостом.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяр опублікував зображення безпілотників, які використали для ураження Керченського мосту 17 листопада. Він також розкрив підрозділи, залучені до спільної операції.

Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з міністром транспорту Дмитром Ядровим невдовзі після атаки безпілотників на Кримський міст, однак не поцікавився наслідками удару. Натомість під час зустрічі в Кремлі обговорювали розвиток транспортної галузі та покращення залізничних перевезень, хоча через атаку поїзди затримувалися на кілька годин.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков уперше прокоментував наслідки атаки на Кримський міст, яка сталася 17 листопада. За його словами, переправу планують відновити.

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