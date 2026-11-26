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Зимове сонцестояння у 2026 році припадає на 21 грудня. Саме цього дня в Україні буде найкоротший світловий день і найдовша ніч року. Астрономічний момент сонцестояння настане приблизно о 22:50 за київським часом.

Після цієї дати світловий день поступово почне збільшуватися, а ночі — скорочуватися. Коли відбудеться зимове сонцестояння, скільки триватиме найдовша ніч та коли чекати на більше денного світла — розповідаємо далі.

У 2026 році зимове сонцестояння відбудеться у понеділок, 21 грудня, о 22:50 за київським часом.

Ця астрономічна подія знаменує початок поступового збільшення тривалості світлового дня в Північній півкулі. Перед цим на Україну чекають найкоротший день і найдовша ніч року.

Наприклад, у Києві 21 грудня Сонце перебуватиме над горизонтом близько восьми годин. Точна тривалість світлового дня залежить від географічного розташування: у північних областях він буде трохи коротшим, ніж у південних.

Зазвичай зимове сонцестояння припадає на 21 або 22 грудня. Дата змінюється через особливості руху Землі навколо Сонця та відмінності між астрономічним і календарним роками.

Причина зимового сонцестояння — нахил земної осі. Земля обертається навколо Сонця під кутом приблизно 23,5 градуса, тому протягом року Північна та Південна півкулі отримують різну кількість сонячного світла.

У грудні Північна півкуля найбільше відвернута від Сонця. Через це воно піднімається над горизонтом не так високо, як улітку, а його видимий шлях небом стає найкоротшим.

Саме тому взимку пізніше світає, раніше темніє, а світлового часу протягом доби стає найменше.

Під час зимового сонцестояння цей процес досягає максимуму. Водночас у Південній півкулі відбувається протилежне: там починається астрономічне літо, а день стає найдовшим у році.

Після 21 грудня 2026 року світловий день в Україні поступово почне збільшуватися. Перші зміни будуть незначними, однак із кожним тижнем Сонце дедалі довше перебуватиме над горизонтом.

Збільшення тривалості дня триватиме до літнього сонцестояння, яке у 2027 році припаде на 21 червня. Тоді в Північній півкулі буде найдовший день року.

Водночас є важливий нюанс: найкоротший день і найраніший захід Сонця не збігаються. У Києві Сонце починає заходити найраніше ще в середині грудня, а найпізніше сходить уже наприкінці місяця. Тому навіть після зимового сонцестояння ранки певний час залишатимуться темними.

Також збільшення світлового дня не означає, що зима одразу закінчиться. У січні та лютому в Україні все ще можливі сильні морози. Земля й повітря поступово віддають накопичене тепло, тому найхолодніший період зими зазвичай настає вже після грудневого сонцестояння.

Наші предки уважно спостерігали за природними циклами. День, після якого ніч починала скорочуватися, а світлового часу ставало більше, мав особливе значення для багатьох народів.

У різних культурах зимове сонцестояння символізувало відродження Сонця, завершення старого циклу та початок нового. Люди запалювали вогні, збиралися разом і проводили обряди, присвячені поверненню світла.

Українська традиція також багата на зимові звичаї та обряди. Різдвяні свята, колядування, приготування святкових страв і родинні зустрічі супроводжують найтемнішу пору року.

Сьогодні зимове сонцестояння передусім залишається важливою астрономічною подією, яка позначає початок астрономічної зими та поступове повернення довших днів.

Часті запитання про зимове сонцестояння 2026 року

Коли зимове сонцестояння у 2026 році?

Зимове сонцестояння відбудеться 21 грудня 2026 року, у понеділок. За київським часом астрономічний момент настане приблизно о 22:50.

Скільки триватиме найдовша ніч року?

У ніч зимового сонцестояння тривалість темної пори доби буде найбільшою в році. Точний час залежить від географічного розташування. У Києві світловий день триватиме близько восьми годин.

Коли почне збільшуватися день в Україні?

Світловий день почне поступово збільшуватися після зимового сонцестояння — із 22 грудня 2026 року. Спочатку зміни будуть майже непомітними, але згодом Сонце щодня перебуватиме над горизонтом довше.

Коли буде найдовший день у 2027 році?

Літнє сонцестояння у 2027 році припадає на 21 червня. Це буде найдовший день року в Північній півкулі.

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