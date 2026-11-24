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Два університети Київської області долучилися до програми «Зимовий вступ», яка дозволяє майбутнім абітурієнтам пройти нульовий курс і підготуватися до НМТ.

Навчання триватиме від 3 до 6 місяців.

До програми долучилися:

Університет Григорія Сковороди в Переяславі;

Білоцерківський національний аграрний університет.

На нульовому курсі викладатимуть українську мову, математику, історію України та ще один предмет на вибір. Форма навчання — денна або дистанційна, залежно від університету.

Учасники денної форми, які потребують житла, зможуть отримати місце в гуртожитку. Для окремих категорій передбачені державний грант до 3000 грн на місяць, компенсація за проживання до 800 грн, а також додаткова споживча допомога.

Випускники нульового курсу отримають 15 додаткових балів до конкурсного бала під час вступу до того самого університету на спеціальності з особливою державною підтримкою.

Джерело: Київська обласна державна адміністрація

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