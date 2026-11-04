Зінченко оскаржив довічний вирок у справі про вбивство Фаріон

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В’ячеслав Зінченко, якого 1 жовтня визнали винним у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон та засудили до довічного ув’язнення, подав апеляційну скаргу. Вона надійшла до суду 3 листопада.

Про це повідомила донька загиблої Софія Особа.

«Вони можуть оскаржувати вирок, але ніхто й ніколи не поверне мені Маму, а моїм дітям — Бабусю. І саме тому я боротимуся до кінця! Бо йдеться не лише про вирок, а й про невідворотність покарання за жорстоке вбивство людини, яка присвятила своє життя Україні», — написала вона.

Нагадаємо, Ірину Фаріон убили 19 липня 2024 року у Львові. Під час судового розгляду Зінченко своєї вини не визнав. На оскарження вироку законом передбачено 30 днів.

Джерело: Софія Особа

Правоохоронці наразі не встановили можливих замовників убивства мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Також слідство не виявило осіб, які могли співпрацювати із засудженим В’ячеславом Зінченком або бути його послідовниками.

Донька мовознавиці Ірини Фаріон Софія Особа назвала історичним вирок В’ячеславу Зінченку, якого засудили до довічного позбавлення волі за вбивство її матері. Також Софія Особа розповіла, куди планує спрямувати 5 млн грн, які має виплатити засуджений.

Захист В’ячеслава Зінченка, засудженого до довічного позбавлення волі за вбивство мовознавиці Ірини Фаріон, подає апеляцію на рішення Шевченківського районного суду Львова. Адвокатка Тетяна Мусихіна заявила 1 жовтня про повну фальсифікацію справи та наполягає на невинуватості підзахисного.

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