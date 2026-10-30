Зірка Гри престолів Ніколай Костер-Вальдау оглянув пошкоджений обстрілом ЖК у Києві

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Данський актор, продюсер, сценарист і режисер Ніколай Костер-Вальдау, відомий за роллю у серіалі «Гра престолів», відвідав житловий комплекс «Комфорт Таун» у Дніпровському районі Києва, який постраждав унаслідок російського обстрілу.

У п’ятницю вранці актор пройшовся територією комплексу в супроводі знімальних груп і поспілкувався з мешканцями пошкоджених будинків. Костер-Вальдау також є послом доброї волі Програми розвитку ООН (ПРООН).

Напередодні повідомлялося, що актор провів певний час в укритті на одній зі станцій метрополітену в Києві.

"Візит – це про підвищення обізнаності і спробу переконатися, що люди не забувають: є країна, яка справляється, але потребує допомоги від міжнародної спільноти, особливо перед наближенням зими", – прокоментував тоді він свій приїзд до Києва.

Костер-Вальдау є послом доброї волі Програми розвитку ООН. Найбільш знаний українському глядачу завдяки своїй ролі Джейме Ланністера в серіалі HBO "Гра престолів".

Про це йдеться в матеріалі Інтерфакс -Україна.

Зірка Гри престолів Ніколай Костер-Вальдау приїхав до Києва та ховався від тривоги в метро.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Молдови Василе Тофан перебуває з робочим візитом в українській столиці у понеділок, 26 жовтня.

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