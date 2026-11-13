Золота монета номіналом 100 грн: Нацбанк показав пам’ятку з особливим дизайном

Національний банк України пропонує колекціонерам пам’ятну монету номіналом 100 грн, виготовлену із золота. Її присвятили одній із найвизначніших античних пам’яток України — Херсонесу Таврійському. За останніми даними про продаж, вартість монети становить 214 368 грн.

Наразі в НБУазначили:

Наразі на складі залишилося 327 монет.

Продаж монет обмежений – кожен покупець може придбати не більше ніж 6 штук.

"Історію Херсонеса Таврійського поділяють на два періоди: античний (від заснування до IV ст. н. е.) і середньовічний (V – XV ст.). Протягом двох тисячоліть, за часів розквіту Стародавньої Греції, Риму та Візантії, Херсонес був значним торговельним та культурним центром на Кримському півострові, відігравав особливу роль у взаємовідносинах між Візантією та Київською Руссю", – йдеться в описі монети.

Що відомо про монету

Монету викарбувано із золота 900-ї проби у 2009 році.

Маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1.

Гурт – із секторальним рифленням.

Як виглядають 100 грн з унікальним дизайном

На аверсі монети (лицьовий бік) в центрі зображено фрагмент стародавньої споруди та сигнальний дзвін. На тлі меандрового орнаменту:

античні монети Херсонеса;

світильник.

Угорі розміщено малий Державний Герб України та напис "Національний банк України". Внизу:

номінал;

позначення металу, його проба, маса в чистоті;

логотип Монетного двору Національного банку України;

рік карбування монети.

На реверсі (зворотний бік) зображено залишки стародавньої споруди Херсонеса. А також собор Святого князя Володимира, "побудований у середині XIX ст. над руїнами середньовічного храму, в якому, імовірно, хрестився князь Володимир". Вгорі – напис півколом "Херсонес Таврійський".

Про це розповіли в самому НБУ.

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