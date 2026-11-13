Золота монета номіналом 100 грн: Нацбанк показав пам’ятку з особливим дизайном
Національний банк України пропонує колекціонерам пам’ятну монету номіналом 100 грн, виготовлену із золота. Її присвятили одній із найвизначніших античних пам’яток України — Херсонесу Таврійському. За останніми даними про продаж, вартість монети становить 214 368 грн.
Наразі в НБУазначили:
- Наразі на складі залишилося 327 монет.
- Продаж монет обмежений – кожен покупець може придбати не більше ніж 6 штук.
"Історію Херсонеса Таврійського поділяють на два періоди: античний (від заснування до IV ст. н. е.) і середньовічний (V – XV ст.). Протягом двох тисячоліть, за часів розквіту Стародавньої Греції, Риму та Візантії, Херсонес був значним торговельним та культурним центром на Кримському півострові, відігравав особливу роль у взаємовідносинах між Візантією та Київською Руссю", – йдеться в описі монети.
Що відомо про монету
- Монету викарбувано із золота 900-ї проби у 2009 році.
- Маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1.
- Гурт – із секторальним рифленням.
Як виглядають 100 грн з унікальним дизайном
На аверсі монети (лицьовий бік) в центрі зображено фрагмент стародавньої споруди та сигнальний дзвін. На тлі меандрового орнаменту:
- античні монети Херсонеса;
- світильник.
Угорі розміщено малий Державний Герб України та напис "Національний банк України". Внизу:
- номінал;
- позначення металу, його проба, маса в чистоті;
- логотип Монетного двору Національного банку України;
- рік карбування монети.
На реверсі (зворотний бік) зображено залишки стародавньої споруди Херсонеса. А також собор Святого князя Володимира, "побудований у середині XIX ст. над руїнами середньовічного храму, в якому, імовірно, хрестився князь Володимир". Вгорі – напис півколом "Херсонес Таврійський".
Про це розповіли в самому НБУ.
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