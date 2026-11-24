0:00 / 0:00

Зоозахисниця Анна Пелепчук із Буковини присвятила своє життя порятунку тварин, які опинилися в біді. Вона забирає з вулиць покинутих собак і котів, виходжує травмованих лебедів, совенят, соколів та кажанів. Нещодавно разом із небайдужими людьми жінка викупила молоду кобилу, яку збиралися відправити на забій.

Особливе місце серед підопічних Анни займають дикі тварини. Вона намагається вилікувати травмованих звірів і повернути їх у природне середовище. Якщо через каліцтва вони вже не зможуть вижити на волі, зоозахисниця шукає для них місця у спеціалізованих центрах.

Рятувати тварин Анна почала ще в дитинстві. Вона пригадує, як постійно приносила додому тих, хто потребував допомоги. Мама спочатку була проти, але згодом змирилася з таким захопленням доньки.

«Я і ворон тягнула, й котів – деякі були зовсім старенькими. А ще часто казала мамі: "Це маленьке кошенятко, нехай побуде у нас", – каже Анна.

Нещодавно зоозахисниця врятувала молоду кобилу Майю. До неї звернулася жінка, чоловік якої збирався здати тварину на забій. Раніше він уже так учинив із конем та биком.

Анна терміново оголосила збір коштів. Завдяки допомозі небайдужих людей вдалося зібрати 23 тисячі гривень і викупити кобилу.

«Майя – ще молода, чемна, розумна. Тепер кобила в безпеці, ніякого м'яса з неї не буде», – ділиться Анна.

Наразі про Майю піклуються в одному з кінних дворів, де допомагають із перетримкою врятованих тварин.

Пелепчук розповідає, що співпрацює з Галицьким національним природним парком та шелтером для врятованих тварин у Львові. Водночас її велика мрія – створити подібний реабілітаційний центр на Буковині, де можна було б лікувати диких тварин.

«Я хочу зберегти фауну нашого краю – лікувати, реабілітувати і випускати їх тут», – наголошує співрозмовниця.

Жінка додає, що багато часу проводить у Карпатах, спостерігає за лісовими мешканцями та вивчає їхню поведінку.

Пелепчук зізнається, що звернення з проханнями про допомогу надходять майже щодня.

«Немає такого дня, щоб не треба було когось рятувати. Вчора був кажан, позавчора – дві вівчарки та цуценята, сьогодні – лебідь і горлиця. Я вже маю вести блокнот, бо викликів дуже багато», – ділиться зоозахисниця.

Одного разу Анна забрала травмованого лебедя з ринку в Чернівцях. Птах урізався у стовп і отримав гематому. Крім нього, жінка опікується ще десятком лелек.

Серед нещодавніх випадків – порятунок собаки, який майже рік провів замкненим у темному хліві. Після смерті господаря тварина залишилася сама. Їжу їй приносила сусідка, спускаючи відро через отвір у даху.

Пес здичавів і не підпускав до себе людей, однак зоозахисникам вдалося його забрати. Зараз він перебуває на перетримці, де його поступово соціалізують. Анна сподівається знайти родину, яка погодиться прихистити старенького собаку.

Ще одна незвичайна історія пов'язана з єнотом, якого хтось придбав, а згодом викинув. Тварина забігла в один із будинків Чернівців і сховалася на горищі.

«Хтось купив його, награвся і викинув. Єнот забіг у один із будинків, заліз на горище. Усе там перевертав, гриз. Люди мені телефонують, а я спочатку навіть не повірила й питаю: «Може, то куниця?». Кажуть: "Ні, у нас єнот!"», – пригадує Анна.

Спіймати налякану тварину виявилося непросто.

«Єнот був наляканий – кидався, гарчав. Бігав по всьому горищу, ховався. Шість годин ми за ним ганялись, але зрештою я таки впіймала», – ділиться вона.

Згодом для єнота знайшли прихисток. Його забрала подруга Анни, яка облаштувала вольєр для тварин. Виявилося, що єнот – дівчинка. Її назвали Валентиною.

Ще один підопічний зоозахисниці – кажан, якого знайшли у спальному районі Чернівців.

«Сонечко пригріло, кажан прокинувся і впав із будинку. Перехожа його підібрала, а я оглянула, зважила і повернула до сплячки», – пояснює зоозахисниця.

Наразі кажан перебуває в підвалі Анни, де підтримують необхідну температуру. Узимку за такими тваринами потрібно стежити, щоб вони не втрачали надто багато ваги. Якщо запас жиру зменшується, кажана необхідно розбудити та підгодувати.

«Він має бути у сплячці до квітня. Тоді прокинеться і полетить», – зауважує Анна.

За її словами, кажани нерідко стають небажаними «сусідами» мешканців багатоповерхівок. Нещодавно зоозахисниці довелося діставати десятьох цих ссавців з-під обшивки балкона на сьомому поверсі одного з будинків у Чернівцях.

«Люди бояться, мовляв, навіщо нам такі жителі… Але ж кажани сплять і нікого не чіпають. Якщо залетіли з вулиці, так само зможуть вилетіти. Втім, мені простіше їх забрати, за потреби догодувати, щоб ніхто їм не нашкодив», – зауважує Анна.

Жінка також часто допомагає диким птахам. Навесні забирає травмованих совенят, а влітку – соколят, які випадають із гнізд. Зоозахисники вигодовують птахів, а згодом випускають їх у природу.

Водночас Пелепчук наголошує: не кожне совеня, яке сидить на землі, потребує порятунку. Якщо птах уже опірився і не має травм, він може бути злетком, за яким продовжує наглядати мама. Тому забирати таких птахів без потреби не варто.

Нещодавно Анна забрала від працівників Служби порятунку маленьку горлицю. Птах потрапив у вентиляційну шахту, звідки його дістали рятувальники. Зоозахисниця дуже цінує таку співпрацю, адже працівники служби нерідко телефонують їй, коли знаходять тварин, які потребують допомоги.

Анна Пелепчук допомагала і лисицям. У Чернівцях ці дикі тварини нерідко облаштовують нори поблизу смітників або приватних подвір'їв, де люди залишають їжу для котів і собак. Особливо часто це трапляється взимку та на початку весни, коли лисиці виводять потомство.

Зоозахисниця пригадує випадок, коли до неї звернулися з чернівецького гуртожитку, коледжу та дитячого садочка. На території цих закладів оселилася родина лисиць із маленькими лисенятами. Люди занепокоїлися появою диких тварин і вимагали, щоб їх забрали.

«А я не могла просто так це зробити. Тварини облаштували собі місце під бетонною плитою, доступу до них фактично не було. Я пояснювала, що лисиці просто вигодовують потомство», – пояснює співрозмовниця.

Зрештою, коли лисенята підросли й навчилися самостійно добувати їжу, родина залишила територію.

Інша історія сталася у приватному дворі, де лисиця вивела потомство під дошками. Коли малюки підросли, господиня подвір'я не знала, що робити з такими непроханими сусідами.

«Вони бігали, стрибали по вікнах, а в сусіда крали капці й приносили на подвір'я до жінки. Вони просто хотіли гратися, як песики чи всі малюки, але не всі люди це розуміли», – каже зоозахисниця.

Анна вирішила відловити тварин і переселити подалі від людських осель. За кілька днів їй вдалося спіймати трьох лисенят. Їм було приблизно по пів року, тому вони вже могли вижити в дикій природі. Згодом жінка випустила їх у лісі.

Зоозахисниця пояснює, що дикі тварини часто наближаються до людських осель у пошуках їжі для себе та потомства. Вона закликає людей у таких ситуаціях не панікувати, не намагатися самостійно ловити звірів, а звертатися до фахівців. Також наголошує, що диких тварин не можна вбивати.

Окремою проблемою Анна називає безвідповідальне ставлення людей до домашніх улюбленців. За її словами, у Чернівцях постійно залишають цуценят і кошенят у коробках на ринках, у парках та лісосмугах.

Нещодавно жінка забрала шістьох цуценят, яких залишили в Жовтневому парку. Ще сімох знайшла в лісі під час прогулянки із собаками.

Частина малюків захворіла на ентерит, і врятувати їх не вдалося. Трьох цуценят пролікували та виходили.

«Якщо не можеш утримувати тварину, звернися до волонтерів, попроси допомогти прилаштувати. Є люди, які готові допомогти», – наголошує Анна.

Жінка також розповіла про німецьку вівчарку, яку знайшла біля лісу. Собака був занедбаний, а ланцюг настільки вріс у шию, що утворилися гнійні рани. Водночас пес чітко виконував команди, тому Анна припускає, що раніше він міг бути службовим.

Тварину вдалося посадити в автомобіль і доправити до ветеринарної клініки.

Туди ж зоозахисниця привезла ще одну, молодшу вівчарку, яку люди також залишили напризволяще. Тепер Анна доглядає обох собак і шукає для них відповідальні родини.

Чоловік Анни – військовослужбовець. Нині він перебуває на одному з найгарячіших напрямків Донеччини. Попри складні умови, чоловік також піклується про котів і собак, які залишилися без господарів. Деякі тварини мають сліди поранень, пережили контузії та опіки.

Анна розповідає, що вони з чоловіком обговорюють можливість вивезти хоча б частину собак і котів на Буковину. Однак через складну ситуацію на напрямку організувати евакуацію наразі непросто.

Пелепчук додає, що порятунок тварин потребує значних коштів. Водночас їй важко відмовляти людям, які телефонують із проханням урятувати чотирилапого або птаха, адже часто їм більше немає до кого звернутися.

Лікування, операції, ліки, вакцинацію та перетримку вдається оплачувати переважно завдяки донатам.

«Допомагають не лише з Буковини, а й з інших регіонів України, також з-за кордону. Люди відгукуються, і спільними зусиллями нам вдається рятувати тварин».

Раніше через енергетичний колапс у Києві популярна блогерка Анетта Барсівна, відома як «мер» Троєщини, вирішила «перейменувати» район на «Троєщинське плем’я» та провела показовий модний аудит для преси.

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №15431, який передбачає масштабну реформу мисливського господарства, цифровізацію галузі та зміну правил полювання. Водночас документ уже викликав гостру критику з боку зоозахисних та екологічних організацій, які закликають народних депутатів відхилити його ще на етапі першого читання.

Читай нас у