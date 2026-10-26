Зрадниця Софія Стужук продала будинок у Києві та розповіла, що сталося з її автопарком

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Блогерка Софія Стужук, яка після початку повномасштабного вторгнення Росії не засудила російську агресію, продала свій розкішний будинок у Києві та розповіла, що сталося з її автомобілями. За її словами, новий власник оселився в будинку приблизно півтора року тому. Натомість колишній автопарк блогерки-зрадниці нині розподілений між Латвією та кількома її близькими родичами.

Про це Стужук розповіла у відео, опублікованому в Instagram. Нині блогерка живе на Пхукеті, продовжує вести соцмережі російською мовою та не поспішає публічно говорити про війну, яку Росія розв'язала проти України. За словами Стужук, після від'їзду з Києва вона залишила будинок під наглядом батьків, однак утримання нерухомості обходилося дорого.

Доводилося платити за охорону, догляд і підтримання житла в належному стані. Зрештою блогерка вирішила продати його, побоюючись втратити майно через ракетні удари та інші ризики.

"Мені довелося його продати приблизно півтора року тому за мінімальні гроші, якщо чесно", – зізналася вона.

Стужук наголосила, що найбільше її засмучує не фінансова сторона питання, а втрата місця, з яким пов'язано багато особистих спогадів. За словами блогерки, будинок вона придбала приблизно через пів року після того, як залишилася сама з трьома дітьми, і дуже ним дорожила.

Вона також висловила сподівання, що колись зможе придбати або побудувати ще кращий будинок. Проте нині, як підтвердила сама блогерка, київської нерухомості в неї більше немає.

Нагадаємо, що БЕБ звинуватило блогерку Стужук у несплаті податків.

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