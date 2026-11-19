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Володимир Зеленський уже багато місяців поспіль публічно наполягає на особистій зустрічі з Володимиром Путіним. Український лідер вважає, що без особистої розмови очільників держав війну не закінчити, що Путін блокує переговори, що він «боїться» сідати за переговорний стіл, тощо. Російський диктатор, зі свого боку, de facto відмовляється від такої зустрічі: у Кремлі кажуть, що якщо Зеленський хоче зустрітися — нехай приїздить до Москви. Очевидно, що цього не буде, це така ж фантастика, як і Путін у Києві. При цьому РФ наполягає, що особиста зустріч лідерів нібито можлива лише «у самому фіналі», для підписання вже узгодженого мирного договору. Але до мирного договору ще космічно далеко — і не факт, що він взагалі колись буде підписаний.

Виникає логічне питання: чому Зеленський так хоче цієї зустрічі, а Путін так не хоче? Чи може вона бути насправді корисною для миру між Україною і Росією — чи, навпаки, після неї стане тільки гірше? Політичний оглядач UA.News Микита Трачук разом із експертами розбирався в питанні.

Історія комунікації Зеленського і Путіна: єдина зустріч і сім років потому

Колись давно, ще на початку нульових, коли Путін тільки-но став президентом Росії, а Зеленський робив кар'єру в КВН, вони de facto зустрічалися — майбутній лідер України тоді виступав на сцені, звертаючись особисто до Путіна, а російський очільник сидів у залі та навіть цілком щиро сміявся з жартів.

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Та це відбувалося 25 років тому, в абсолютно іншій реальності (в яку з сьогоднішнього дня просто неможливо повірити), тож особистих розмов між тоді ще молодим комедійним артистом та вже зрілим і досвідченим офіцером спецслужб і політиком не було й бути не могло.

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Єдиний раз, коли Зеленський і Путін зустрічалися вже особисто, до того ж як президенти, стався 9 грудня 2019 року в Парижі, в рамках саміту «Нормандської четвірки». Це була зустріч на полях багатосторонніх переговорів за участю лідерів Франції та Німеччини. Путін тоді сказав журналістам, що розмова пройшла «по-діловому», і навіть заявив, що загалом задоволений результатами. Але це була елементарна дипломатична ввічливість. По суті, сторони тоді не зблизили позицій: Росія та Україна залишилися на тих самих місцях, а головним підсумком переговорів стало те, що вони взагалі відбулися. Жодних проблем не вирішили, жодної симпатії між лідерами тоді не виникло — радше навпаки.

Це була їхня перша і поки що остання зустріч. А трохи більше ніж за два роки почалася повномасштабна війна.

Вже восени 2022 року Зеленський на якийсь час фактично сам собі заборонив переговори з Путіним. 4 жовтня 2022 року він підписав указ РНБО, який констатував «неможливість проведення переговорів з президентом Російської Федерації». Це був політичний жест у вигляді юридичного документу, який формально унеможливлював будь-який діалог на найвищому рівні. Відтоді минуло понад чотири роки, і ситуація змінилася. І хоча указ формально ніхто не скасовував, насправді це справа одного розчерку президентського пера.

Паралельно з цим Зеленський неодноразово публічно висловлювався про Путіна вкрай жорстко. Він, зокрема, бажав йому смерті — навіть у різдвяному зверненні 2025 року, де заявив, що всі українці загадують одне бажання: «Щоб він помер». Путін, зі свого боку, діяв у геть іншій манері — «кегебешній». Так, він майже ніколи не називає Зеленського на ім'я та прізвище. Замість цього очільник РФ воліє говорити про «нелегітимний режим у Києві», «київських неонацистів» або просто — «київський режим».

Зараз же ситуація для України сильно змінилася. Вести війну все складніше, проблем з обстрілами, енергетикою, грошима і мобілізацією стає більше. Тож тепер Зеленський почав регулярно наполягати на особистій зустрічі з Путіним. Фактичну відмову він трактує як страх. Але насправді тут йдеться, авжеж, не про страх, а скоріше про небажання і відсутність сенсу в такій зустрічі для російської сторони. Путін навряд чи боїться Зеленського в прямому сенсі цього слова. Радше, він просто не бачить причин витрачати час на розмову, яка, на його думку, ні до чого не приведе. Також таким чином Путін як би символічно відмовляє Україні та її очільнику в політичній суб'єктності.



Як могла б виглядати зустріч Зеленського і Путіна

Одразу варто зробити дисклеймер: достеменно ніхто не знає, як саме пройшла б така зустріч. Це лише припущення — побудоване, втім, на багаторічному спостереженні за обома лідерами та аналізі їхньої політичної поведінки. І в такому форматі картина виходить доволі похмурою.

Перед будь-якою зустріччю лідерів зазвичай місяцями, а то й подекуди роками, триває непомітна, але надважлива робота «попередніх ланок»: секретарів, референтів, МЗС, міністрів, радників, спецслужб, тощо. Готуються проєкти документів, узгоджуються формулювання, шукаються компроміси. Мета цієї роботи — зробити так, щоб лідери на зустрічі не просто поговорили, а дійшли до якогось конкретного результату.

Очевидно, що в контексті Росії та України нічого подібного не відбувається. Ніхто всерйоз не розглядає можливість, що зараз візьмуть та й зустрінуться Путін і Зеленський, після чого війна одразу ж закінчиться. Немає ні підготовлених документів, ні узгоджених позицій, ні навіть спільного розуміння того, про що саме вони мають говорити.

А тепер уявімо, що зустріч все ж відбувається: без місяців підготовки, без оформленого порядку денного, без жодних домовленостей на нижчих рівнях. Зеленський, передбачувано, почне з традиційних вимог: припинення вогню, якісь форми перемир'я, обмеження взаємних ударів по енергетиці та цивільній інфраструктурі, тощо. Путін у відповідь — це теж цілком передбачувано — почне читати свої улюблені псевдоісторичні лекції. Президента України очікує «захопливий» багатогодинний монолог пристарілого чекіста: про Рюриковичів, про половців і печенігів, про княгиню Ольгу, князя Володимира і Юрія Долгорукого, про те, що Україну створив Ленін, про «історичну єдність» росіян та українців, тощо.

Зеленський, звісно ж, почне перебивати — жорстко, емоційно, намагаючись повернути розмову в русло якоїсь конкретики. Путін у відповідь, найімовірніше, перейде до погроз: розбомбити Україну ще сильніше, застосувати «усі засоби», натякаючи на ядерну зброю, etc. Це теж його стандартний репертуар. І в результаті обидві сторони дуже швидко — буквально за 10-20 хвилин — зайдуть в абсолютний глухий кут. Дивно буде, якщо вони взагалі не влаштують бійку прямо під час переговорів.

І це ще найкращий сценарій! Найгірший ж полягає в тому, що після такої зустрічі цілком ймовірна ще більша ескалація. Бо обидві сторони вийдуть із неї з відчуттям, що дипломатія остаточно провалилася і не має сенсу, що розмовляти нема про що, що залишається лише груба сила і вічна війна.

Найцікавіше: Путін і так не хоче цієї зустрічі, він хоче продовжувати перманентне кровопролиття. А Зеленський, цілком можливо, свідомо прагне зустрітися якраз-таки для того, щоб це завершилося нічим. Щоб увесь світ побачив: Київ і Москва не здатні домовитися суто фізично. І тоді, коли наступного разу Зеленському закидатимуть, що треба домовлятися, він зможе цілком щиро відповісти: я особисто намагався, я сів за стіл з Путіним — і ви всі бачили, що з цього вийшло. Виходить, знову ж таки, глухий кут.



Думка експерта

Політолог, директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко зазначає: в міжнародній дипломатії є засоби вирішення подібних серйозних конфліктів, як-от конфлікт України та Росії. Потрібно тільки бажання.

«Взяти хоча б Єгипет та Ізраїль. Колись були підписані Кемп-Девідські угоди, які примирили ці дві держави, що довгий час були ворогами. Якщо обидві сторони будуть готові йти на перемир'я, то вони можуть зробити це через посередників — через ті ж самі Сполучені Штати. Приїхати до Трампа в Мар-а-Лаго, зустрітися на полі для гольфу, взяти в руки клюшки і щось підписати. Тобто ключове тут — посередництво міжнародних акторів. Всі інші варіанти — це радше піар, це ні про що. Але все насправді реально. В історії вже бувало так, що страшенні вороги через посередників підписували домовленості стосовно перемир'я чи навіть довгострокового миру, взаємно визнаючи право на існування одне одного.

А от виключно особиста зустріч, на якій наполягає президент України — це не дуже хороший варіант. У Путіна і Зеленського абсолютно різний бекграунд. Як можуть зустрітися чекіст і колишній комедійний актор? Тому нам необхідно принципове посередництво США. Неважливо навіть, хто там буде президентом. Посередництво — це насамперед дипломатична практика. Ніяких інших варіантів я собі уявити не можу. Якщо Путін і Зеленський зустрінуться окремо від всіх, особисто, це взагалі викличе якісь підозри, перш за все серед патріотично налаштованих кіл. Це тільки всіх розізлить. Жодної довіри до такої зустрічі не буде. Тому — тільки посередництво. Це єдиний варіант для миру», — резюмував Віктор Небоженко.



Підбиваючи підсумки — тож чи потрібна зараз зустріч Зеленського і Путіна? Коротка відповідь: радше ні. І не тому, що хтось тут поганий або хороший — це не про особисті якості. Просто зустріч лідерів без підготовки, без порядку денного і без хоч якоїсь надії на компроміс, без особистого бажання обох домовитися — це не дипломатія, а політичний театр, якщо не сказати КВН. Такий жанр цілком має право на життя, але не тоді, коли на кону стоять життя мільйонів і майбутнє цілих держав.

В особисту здатність Путіна і Зеленського домовитися великої віри немає. І це, мабуть, головне, що варто розуміти, коли ми чуємо чергові заяви про необхідність цієї зустрічі. Так, людство знає приклади, коли особисті переговори лідерів змінювали хід історії на краще. Але знає воно й інше: іноді краще взагалі не зустрічатися, ніж зустрітися і зробити тільки гірше. І це, схоже, саме той випадок.

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