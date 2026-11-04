Звинувачений у насильстві актор Темляк з’явився на прем’єрі нової стрічки

0:00 / 0:00

Український актор Костянтин Темляк, якого колишня дівчина звинуватила у фізичному насильстві, з’явився на допрем’єрному показі фільму «Добре, що мама не знає». Його присутність на заході викликала обурення серед глядачів, які висловили невдоволення появою артиста на екрані.

Реакція мережі на участь Костянтина Темляка у новому фільмі

Наприкінці жовтня у кінотеатрах у прокаті зʼявилася комедія «Добре, що мама не знає», де Костянтин Темляк зіграв головну роль. Актор показався на одному з допремʼєрних заходів, обличчя актора також є на офіційному постері фільму.

На сторінці фільму в Instagram під дописами про премʼєру користувачі висловили своє обурення. Коментатори незадоволені тим, що фільм із Костянтином Темляком все ж вийшов на екрани після гучного скандалу, в якому його колишня дівчина, фотографка Анастасія Соловйова, звинуватила його у фізичному та психологічному насильстві.

Крім цього, деякі користувачі пригадали й інші звинувачення на адресу Темляка. Після розголосу інша дівчина заявила, що актор надсилав їй повідомлення сексуального характеру, коли їй було лише 15 років. Зрештою користувачі попросили пояснень у команди фільму:

Відповідь команди фільму «Добре, що мама не знає»

Команда фільму заявила, що не підтримує та не толерує насильство. За словами творців, зйомки фільму тривали з 2020 по 2023 рік, водночас звинувачення проти Темляка були оприлюднені у 2025 році. «Кастинг відбувався у 2020 році, а зйомки завершилися у 2023-му. Ситуація навколо Костянтина Темляка стала публічною у серпні 2025 року, через кілька років після ухвалення кастингових рішень. На той момент стрічка вже була відзнята й перебувала на етапі постпродакшину», – йдеться в повідомленні.

Сцени із Костянтином Темляком не вирізали із фільму, тому що він є головним героєм, з яким повʼязано чимало сюжетних ліній. Зрештою творці фільму ухвалили рішення зберегти стрічку. На це рішення також вплинуло те, що у фільмі грали актори, які пішли з життя. Йдеться про Павла Лі, Юрія Філіпенка та каскадера Костянтина Агапова.

Костянтина Темляка також додали на офіційний постер стрічки. Команда пояснила, що він є головним героєм, а постер відображає головний акторський склад. Водночас його зображення не є підтримкою його поведінки за кадром.

Тож у команді фільму «Добре, що мама не знає» зауважили, що просування фільму не є підтримкою Костянтина Темляка. «Наш фільм – результат роботи понад 400 людей: акторів, режисера, сценаристів, операторів, художників, продюсерів, технічної команди та інших фахівців. Вся творча команда не може відповідати за вчинки однієї людини», – наголошують вони.

Водночас зазначено, що Темляк не є частиною промокампанії фільму. Він зʼявився на одному допремʼєрному показі. «Костянтин разово зʼявився на допремʼєрному показі, а його коментарі та особисте спілкування не відображають запланованих промоактивностей фільму. Його коментар щодо публічних звинувачень відображає особисту думку актора. Ці висловлювання не є офіційною позицією творчої команди», – резюмували представники команди.

Команда фільму дала пояснення у відповідь на обурення мережі.

Костянтин Темляк уперше з’явився на публіці після скандалу.

Відмова скандального українського актора Костянтина Темляка від нагороди за перемогу в одній з номінацій національної кінопремії «Золота дзиґа» спровокувала новий скандал.

Чотирьох українських акторів звинуватили в насильстві

Читай нас у