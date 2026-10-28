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Президент України Володимир Зеленський вважає, що Київ недостатньо підготовлений до російських атак і складного зимового періоду. За його словами, спроби залучити додаткових досвідчених управлінців до підготовки столиці викликають у міського голови Віталія Кличка занепокоєння через можливу заміну.

За словами глави держави, коли він обговорює з досвідченими менеджерами можливості посилення роботи столиці, Віталій Кличко сприймає це як потенційну загрозу своїй посаді.

«Як тільки ми проговорюємо з якимись менеджерами про те, як посилити Київ, у мера складається враження, що хтось хоче його замінити», — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що не має наміру втручатися в політичні питання. Водночас, на його думку, під час війни необхідно зосередитися на захисті критичної інфраструктури столиці та належній підготовці до зимового періоду.

«Не маю нічого особистого до Кличка», — зазначив глава держави, закликавши всі відповідальні інституції спільно працювати над підготовкою Києва до складної зими.

Зеленський також наголосив, що в умовах постійних російських атак важливо не з’ясовувати політичні стосунки, а шукати рішення для захисту міста та забезпечення роботи ключових об’єктів.

Як приклад ефективної взаємодії між владою президент навів Харків. За його словами, там міська влада та обласна адміністрація працюють разом, попри постійні російські обстріли.

«Дуже класно, коли в кожному місті працює група менеджерів, яка може вирішувати проблеми і утримувати ситуацію в місті. Там голова ОДА і мер працюють разом», — зазначив президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що під час війни головним завданням має бути спільний захист критичної інфраструктури та забезпечення стабільної роботи важливих об’єктів, а не пошук винних.

«У нас один спільний ворог, одна зима і одна країна. І з цим треба щось робити», — додав глава держави.

Водночас Зеленський зазначив, що з підготовкою Києва до зими є проблеми. На його думку, столиця наразі недостатньо готова до можливих російських атак.

Президент розповів, що обговорював із різними фахівцями можливість очолити київську адміністрацію, однак охочих не знайшлося. На його думку, залучення досвідчених менеджерів могло б допомогти місту підготуватися до складного зимового періоду.

«Я з різними менеджерами говорив про те, чи хочуть вони очолити київську адміністрацію. Ніхто не хоче. На місці мера я сам просив би їх — розумних людей, менеджерів з досвідом. Я попросив Прем'єра зібрати спеціальний кабінет для Києва — менеджерів бізнесу, сильних людей. Я готовий особисто поговорити з тим, кого вони мені назвуть і попросити його. Зробіть такий кабінет та напрацьовуйте рішення. Я буду робити те, що я можу. Я хотів до цієї групи долучити Малюка в контексті питань безпеки. Говорив також із Кубраковим, Гройсманом. Сухомлин відмовився — як тільки про Київ почув. Говорив з людьми з бізнесу, з інших сфер державного управління. Ніхто не хоче бути дотичним, бо потім ніхто дякую не скаже, і постійно говоритимуть інші — про політику», — розповів Зеленський.

Отже, президент виступає за створення спеціальної управлінської групи, яка допомогла б координувати підготовку столиці до зими та напрацьовувати рішення для захисту критичної інфраструктури. Водночас, за його словами, залучення додаткових фахівців ускладнюється небажанням потенційних учасників опинятися в центрі політичних суперечок.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

Президент України Володимир Зеленський попросив прем’єр-міністра Сергія Корецького зібрати спеціальну команду управлінців для Києва, яка напрацьовуватиме рішення для підготовки столиці до складної зими. За словами глави держави, він обговорював можливу участь у цій роботі з Василем Малюком, Олександром Кубраковим, Володимиром Гройсманом і Сергієм Сухомлином.

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