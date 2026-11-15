1. На Дніпропетровщині після атаки дрона загорівся приватний будинок

У Дніпровському районі Дніпропетровської області російський безпілотник атакував приватний будинок. Після удару в оселі спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, люди не постраждали, рятувальники продовжують гасити вогонь.

Російські війська спрямували безпілотник на Дніпровський район. Унаслідок удару загорівся приватний житловий будинок. «Ворог атакував безпілотником Дніпровський район. Зайнявся приватний будинок», — написав Ганжа.

На місце події прибули рятувальники. Вогнеборці працюють над тим, щоб приборкати полум'я та не допустити подальшого поширення вогню. За попередніми даними обласної влади, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Інформацію про масштаби пошкоджень будинку та остаточні наслідки удару ще уточнюють. Про атаку 15 листопада повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Увечері 14 листопада російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Під ударами опинилися Дніпро, громади Нікопольського, Павлоградського та Синельниківського районів. Унаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, магазин, автомобіль, гараж і транспортна інфраструктура.

Упродовж дня 14 листопада російська армія завдала майже 30 ударів по чотирьох районах Дніпропетровської області. Ворог застосовував безпілотники, артилерію та ракети, внаслідок атак одна людина загинула, ще 13 дістали поранення.

Від вечора 12 листопада російські війська обстрілювали два райони Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники та артилерію. У Дніпрі внаслідок атаки виникла пожежа.

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