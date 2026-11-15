Удень 15 листопада російські безпілотники двічі вдарили по території пожежно-рятувальної частини в Краматорську Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено паркан і загорівся службовий автомобіль рятувальників. Особовий склад не постраждав, пожежу вже ліквідували.

За даними відомства, російські війська атакували територію підрозділу ДСНС двічі протягом дня. Унаслідок ударів пошкоджено огорожу пожежної частини, а один зі службових автомобілів загорівся. Рятувальники самостійно ліквідували займання. За інформацією ДСНС, ніхто з особового складу не дістав поранень.

Попри російську атаку, надзвичайники продовжують виконувати свою роботу та реагувати на виклики в місті. У ДСНС наголошують, що удари по пожежно-рятувальних підрозділах створюють додаткову небезпеку для людей, які щодня допомагають постраждалим від обстрілів. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Російські війська атакували безпілотниками автомобілі комунального підприємства у Краматорську, внаслідок чого двоє працівників загинули та один дістав важкі поранення.

Вдень 4 листопада російські військові завдали авіаційного удару по Краматорській громаді Донецької області. Внаслідок атаки загинули дві жінки, ще одна дістала поранення.

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