102-річна бариста з Італії досі щодня працює у власному кафе

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102-річна жителька Італії Анна Позі залишається найстарішою працюючою баристою країни та щодня о сьомій ранку відчиняє двері власного кафе «Bar Centrale» у містечку Неббуно. Жінка офіційно вийшла на пенсію ще у 1984 році, проте відмовилася від відпочинку вдома і продовжує особисто зустрічати та обслуговувати гостей разом із дочкою та онукою.

За заклад Анна Позі відповідає з травня 1958 року, коли заснувала його разом із чоловіком, а після його смерті у 1974 році продовжує керувати бізнесом самостійно. Чашка еспресо у її кафе коштує 1,20 євро, а капучино — 1,50 євро. За словами довгожительки, її остання справжня щорічна відпустка відбулася ще на початку п'ятдесятих років минулого століття під час восьмиденної поїздки до Парижа.

Секретом своєї енергії італійка називає постійну розумову активність, помірне харчування, мінімальне вживання ліків та щиру любов до спілкування з відвідувачами. Молодим жінкам вона радить працювати, заощаджувати та зберігати незалежність, додаючи щодо власної діяльності: «Навіщо мені зупинятися? Мій бар — це не робота, це моє життя».

Про це повідомляє видання «Zena».

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