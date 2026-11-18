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11-річний хлопчик, який зазнав тяжких поранень унаслідок російської атаки на Павлоград наприкінці жовтня, помер після майже трьох тижнів боротьби медиків за його життя. Російський удар по місту на Дніпропетровщині став для дитини смертельним.

"У лікарні помер 11-річний хлопчик, який дістав важких поранень через ворожу атаку на Павлоград 31 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що медики майже три тижні боролися за його життя.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

Нагадаємо, що Росіяни вдарили ракетою по Павлограду, є поранені.

Росія атакувала Павлоград, поранено 15-річного хлопця.

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