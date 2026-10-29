14 загиблих і 18 поранених — Росія масовано атакувала Дніпропетровщину

Протягом 29 жовтня російські війська майже 40 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та обстрілювали її з артилерії. Загинули 14 людей, ще 18 дістали поранення. Під ударами опинилися Дніпро, Павлоград, Нікопольський, Дніпровський і Синельниківський райони.

Російські війська протягом усього дня, 29 жовтня, атакували Дніпро. Унаслідок обстрілів пошкоджені залізничний вокзал, одне з підприємств і гуртожиток. За попередніми даними, у місті постраждали 14 людей. Шестеро поранених перебувають у лікарнях у тяжкому стані. Серед них — 11-річний хлопчик. Медики надають їм необхідну допомогу.

Удар по вокзалу припав на час, коли там перебували люди. Як повідомляв раніше співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, серед загиблих і поранених є мешканці Запоріжжя, які чекали на потяг до рідного міста. За його даними, троє людей загинули, ще семеро дістали поранення, зокрема 11-річна дитина.

У Дніпровському районі пошкоджені будинок та інфраструктура

Російські атаки зачепили й Дніпровський район області. Там пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватний будинок. Інформації про кількість пошкоджених об’єктів і додаткові наслідки ударів у районі наразі не повідомляли.

У Павлограді поранені жінка та підліток

Під ударом опинився і Павлоград. Там пошкоджені магазин, приватний будинок, автомобіль та інфраструктурні об’єкти.

Поранення дістали 40-річна жінка та 15-річна дівчина. За інформацією начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, госпіталізація їм не знадобилася — вони лікуватимуться амбулаторно.

У Нікопольському районі пошкоджені будинки та господарські споруди

Російські військові також атакували Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади Нікопольського району. Унаслідок обстрілів пошкоджені об’єкти інфраструктури, багатоквартирний будинок і господарська споруда. Інформації про загиблих чи поранених саме в цих громадах у повідомленні очільника ОВА немає.

У Синельниківському районі поранені двоє чоловіків

Ще двоє людей постраждали в Покровській громаді Синельниківського району. До лікарні доправили чоловіків віком 52 та 77 років. За даними обласної військової адміністрації, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. Обидва перебувають під наглядом медиків.

Наслідки атак уточнюють

Про майже 40 російських атак протягом дня повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За наведеними ним даними, загалом в області загинули 14 людей, ще 18 отримали поранення. Російські війська застосовували безпілотники та артилерію. Під ударами опинилися житлові будинки, підприємства, магазини, автомобілі, залізничний вокзал та інші об’єкти. Ситуація з постраждалими й пошкодженнями може уточнюватися. Шестеро поранених у Дніпрі залишаються в тяжкому стані, серед них — дитина. Про це начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі.

Російські військові атакували безпілотником, 29 жовтня, гуртожиток одного з професійно-технічних училищ у Дніпрі. Після удару загорілися кілька кімнат на верхньому поверсі будівлі. За попередніми даними, ніхто не постраждав — люди перебували в укритті.

Нагадаємо, окупанти атакували залізничний вокзал у Дніпрі, загинуло щонайменше 13 людей.

У Дніпрі після російського удару спалахнула пожежа на підприємстві.

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