150 днів на передовій, поранення та бій із диверсантами: історія нацгвардійця Михайла Рудя

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Солдат 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України Михайло Рудь провів 150 днів на передових позиціях поблизу Родинського біля Покровська. За цей час він пережив ворожі атаки дронів, складну ротацію, артилерійські обстріли, поранення та бій із диверсійною групою противника. Військовий вижив і повернувся до своїх, виконавши обіцянку, яку дав дружині.

Наприкінці січня бійці Національної гвардії вирушили на позиції поблизу Родинського. Дорога до них становила понад 15 кілометрів і проходила під постійним контролем російських безпілотників.

Через сильний мороз і вітер військовим доводилося долати складний маршрут, рухаючись максимально обережно. Однак неподалік населеного пункту росіяни помітили групу нацгвардійців і підняли в небо ударні дрони.

Військовим вдалося сховатися серед руїн колишньої станції технічного обслуговування. Попри це, російські FPV-дрони продовжували атакувати укриття.

Під час обстрілу Михайло Рудь дістав легке уламкове поранення лівої кисті, але продовжив виконувати бойове завдання.

Позиція нацгвардійців була однією з передових, а російські військові не знали про її існування. Це дало українським захисникам змогу скористатися фактором несподіванки: вже наступного дня вони ліквідували групу російських штурмовиків, які планували просунутися вглиб української оборони.

Після цього для бійців розпочалися п’ять місяців оборони.

Михайло Рудь зайшов на позицію 26 січня. За його словами, він намагався підтримувати моральний дух військових з інших підрозділів, які прибували на позиції.

«Я зайшов 26 січня, потім ще якось намагався підбадьорювати хлопців з інших підрозділів, які прибували на позиції. Хотів їх морально підтримати коли було важко. Я вірив у силу свого слова, бо я обіцяв додому повернутися живим. Щоденно молився. Дуже сильно помагали голосові повідомлення від дружини, які включали по радіостанції. І ці повідомлення з дому десь там на підсвідомому рівні додавали мені сили, я знав, що пройду цей нелегкий шлях», — розповідає нацгвардієць 2-ї Галицької бригади.

У червні Михайло пережив чергове випробування. Одного ранку група російських штурмовиків непомітно наблизилася до позицій українських захисників. Нацгвардійці підпустили противника майже впритул, після чого зав’язався стрілецький бій.

Одночасно російські міномети почали обстрілювати позицію оборонців. Хатина, у якій перебували військові, швидко перетворилася на руїни та згарище.

«В якийсь момент я почув дуже сильний удар по обличчю. Знепритомнів і упав в підвал. Інші теж туди заскочили. Пощастило, що нас просто присипало зверху. Ми розкопувалися три дні. А потім була евакуація. Довга і важка», — згадує Михайло.

Дорога до українських позицій залежала від погодних умов і часу доби, адже за лінією фронту постійно стежили російські безпілотники.

В одній із лісосмуг поблизу Родинського Михайло знову зіткнувся з противником. Диверсійна група несподівано вийшла безпосередньо до його сховища.

Нацгвардієць першим помітив ворога, відкрив вогонь і ліквідував загрозу.

Коли стемніло, військовий продовжив рух до своїх. На той момент тривав уже 11-й день виходу. Під час проходження чергової лісосмуги Михайло підірвався на міні. Вибух пошкодив праву ногу.

Попри поранення, чоловік самостійно надав собі першу медичну допомогу та продовжив рух.

«Після поранення мені довелося подолати приблизно 20 кілометрів. І так за допомогою знеболюючого і бажання повернутися додому я добрався до точки евакуації. Ще й жартома запропонував водію, самому сісти за кермо», — згадує незламний гвардієць.

Наразі Михайло Рудь проходить лікування та готується до подальшої реабілітації.

Військовий виконав обіцянку, яку дав дружині, — повернутися додому живим. Його історія нагадує, наскільки важливими для захисників у найскладніших обставинах стають підтримка рідних, голоси близьких і віра у власні сили.

Про це повідомляє Західне територіальне управління Національної гвардії України.

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