17 автобусів із жителями Олешок прямують до України, до Росії у декілька разів менше

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17 автобусів із жителями тимчасово окупованих Олешок прямують до України через Білорусь, ще чотири автобуси везуть людей до Росії.

Українська делегація супроводжує евакуйованих до російської Анапи. Звідти вони мають вилетіти до Білорусі, після чого автобусами дістануться території України.

Ще чотири автобуси прямують до Росії. Інформації про кількість людей у кожному напрямку наразі немає.

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області завершили розмінування визначених маршрутів та готовність гуманітарного конвою до відправлення, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Перед цим делегація за участю представників України, США та Росії прибула до місця, звідки планують доставляти гуманітарну допомогу в Олешки.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець погодився дістатися тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині через територію Росії, оскільки іншого безпечного маршруту для гуманітарної місії наразі немає. В Офісі омбудсмана пояснили, що шлях через лінію фронту небезпечний, а переправа через річку неможлива через мінування.

Російські війська можуть використати тимчасове перемир’я в окупованих Олешках для перекидання техніки та військових ближче до Херсона. Про таку загрозу повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на українських військовослужбовців.

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