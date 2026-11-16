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У вівторок, 17 листопада, у частині областей України протягом усієї доби діятимуть планові графіки відключення електроенергії. Обмеження передбачають почергове знеструмлення споживачів.

«Для промисловості – графіки обмеження потужності; для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг)», – зазначають у компанії.

Наголошується, що потреба в таких заходах зумовлена наслідками російських атак на енергосистему.

Про це Укренерго повідомило у Фейсбуці.

У Києві з 16 листопада змінили режим роботи зовнішнього освітлення.

У столиці тимчасово припинять роботу зовнішнього освітлення через нестачу електроенергії, спричинену пошкодженнями енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак. Відповідне рішення ухвалили в КМДА, щоб забезпечити пріоритетне електропостачання важливих об’єктів міста.

У разі повного зникнення напруги в міській електромережі станції київського метро продовжать виконувати функцію укриттів. Системи життєзабезпечення працюватимуть від резервних джерел живлення, однак у критичних ситуаціях рух поїздів та ескалаторів можуть тимчасово зупинити.

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