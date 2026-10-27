Від початку доби 27 жовтня на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. Найбільше атак російські війська провели на Покровському напрямку, де українські захисники відбивали 24 штурми. Також інтенсивні бої тривали на Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 22:00 27 жовтня російські війська продовжували атакувати українські позиції та обстрілювати населені пункти. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 46 авіаційних ударів. Російська авіація скинула 171 керовану авіабомбу. Крім того, окупанти застосували 5942 дрони-камікадзе та здійснили 1563 обстріли населених пунктів і позицій українських військ.

Де тривали бої на півночі та сході

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках російські війська 27 разів обстріляли українські позиції та населені пункти. В одному з випадків вони застосували реактивну систему залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти п’ять разів атакували в бік Охрімівки та Малої Вовчої. Дві атаки на момент вечірнього зведення ще тривали.

На Куп’янському напрямку росіяни тричі намагалися покращити свої позиції, штурмуючи в бік Радьківки. Один із боїв іще не завершився.

На Лиманському напрямку українські військові відбили чотири спроби противника просунутися в бік Нового, Ставків і Лиману.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили дві спроби росіян піти вперед — у районі Ямполя та в напрямку Оріхуватки. На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в бік Малинівки.

На Костянтинівському напрямку відбили 13 штурмів

На Костянтинівському напрямку російські війська провели 13 штурмів. Бої точилися в районі Костянтинівки та в напрямку Райського й Павлівки. Одна атака на момент публікації зведення ще тривала. Напруженою залишалася ситуація і на Покровському напрямку. Тут противник 24 рази намагався прорвати українську оборону.

Російські війська атакували в районах Софіївки, Вільного, Водянського, Василівки та Молодецького. Також вони намагалися просунутися в бік Торецького, Кучерового Яру, Добропілля, Ганнівки, Новогришиного, Гулівого та Сергіївки. Одне боєзіткнення ще тривало на момент вечірнього зведення. За попередніми даними Генштабу, протягом доби на Покровському напрямку українські військові ліквідували 23 російських військовослужбовців, ще вісьмох поранили.

Також Сили оборони знищили п’ять одиниць автомобільної техніки та один спеціальний засіб противника. Ще три автомобілі, один засіб радіоелектронної боротьби та один пункт управління безпілотниками зазнали пошкоджень. Крім того, українські військові знищили або подавили 173 безпілотники різних типів і вразили 39 укриттів російських військ.

На Гуляйпільському напрямку тривають атаки

На Олександрівському напрямку російські війська протягом доби не проводили штурмових дій.

Натомість на Гуляйпільському напрямку українські захисники відбивали 16 атак. Противник намагався просунутися в бік Тернуватого, Долинки, Гіркого, Чарівного та Єгорівки. На момент вечірнього зведення бої на цій ділянці тривали.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках російські війська також не проводили штурмів.

На інших ділянках фронту суттєвих змін в обстановці не зафіксували. За даними Генерального штабу ЗСУ, українські військові продовжують стримувати наступ російських військ на різних напрямках. Інформація про ситуацію на фронті наведена станом на 22:00 27 жовтня 2026 року.

Військовослужбовці 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» реалізують підземну спецоперацію «Велес» на Купʼянському напрямку, просунувшись углиб території на понад 15 кілометрів. Про перші результати дій Президентові України Володимиру Зеленському 27 жовтня доповіли командувачі Михайло Драпатий, Ігор Оболєнський та Павло Паліса.

Підрозділи Сил оборони України протягом 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня завдали успішних ударів по військових об'єктах російських окупантів у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Зокрема, уражено склади боєприпасів армії рф у районах населених пунктів Дякове на Луганщині та Огороднє на Донеччині, що суттєво зменшує вогневі можливості противника на фронті.

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