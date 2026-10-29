191 зіткнення за добу — росіяни тиснуть на Костянтинівському та Покровському напрямках

Протягом 29 жовтня на фронті відбулося 191 бойове зіткнення між українськими військовими та російськими окупантами. Найбільше атак зафіксували на Костянтинівському напрямку — 23, а на Покровському росіяни штурмували позиції Сил оборони 18 разів. Також ворог активно застосовував авіацію, керовані авіабомби та дрони-камікадзе.

За даними військових, протягом доби, 29 жовтня, російська армія завдала 51 авіаційного удару та скинула 170 керованих авіабомб. Крім того, окупанти використали 6174 дрони-камікадзе та 1768 разів обстріляли населені пункти й позиції українських військ.

Ситуація на півночі та сході

Північно-Слобожанський і Курський напрямки. Від початку доби російські війська завдали двох авіаційних ударів і застосували чотири керовані авіабомби. Також окупанти 34 рази обстріляли позиції українських військових і населені пункти.

Південно-Слобожанський напрямок. Росіяни шість разів намагалися атакувати українські позиції. Вони наступали в бік Стариці, Чайківки, Охрімівки, Малої Вовчої та Шев’яківки. На момент вечірнього зведення дві атаки ще тривали.

Куп’янський напрямок. Протягом доби російські війська не проводили штурмових дій.

Лиманський напрямок. Українські військові відбивали вісім спроб ворога просунутися вперед. Росіяни атакували в бік Степового, Колодязів, Лиману, Зарічного, Донецького та Діброви. Одна атака на момент зведення ще тривала.

Слов’янський напрямок. Сили оборони зупиняли чотири спроби росіян просунутися в районах Оріхуватки, Ямполя, Кривої Луки та Миколаївки. Дві штурмові дії противника ще тривали.

Краматорський напрямок. Російські війська не проводили штурмів.

Найбільше атак — на Костянтинівському та Покровському напрямках

Костянтинівський напрямок. Тут російські війська здійснили 23 штурми. Бої точилися поблизу Костянтинівки, а також у напрямку Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Довгої Балки, Дружківки, Русиного Яру, Петрівки, Торецького, Приюту, Вільного та Колодязів.

Покровський напрямок. Росіяни 18 разів намагалися прорвати українську оборону. Вони атакували поблизу Добропілля, Нового Донбасу, Ганнівки, Родинського, Світлого, Новогришиного, Мирного, Сергіївки, Котлиного, Молодецького, Новопідгороднього та Новопавлівки. На момент вечірнього зведення один із боїв іще тривав.

За попередніми підрахунками Генштабу, протягом доби на цьому напрямку українські військові ліквідували 40 російських окупантів, ще 10 поранили. Також Сили оборони знищили дев’ять одиниць автомобільної техніки, склад боєприпасів і 23 укриття противника. Ще три одиниці автомобільної техніки та одну гармату пошкодили. Крім того, пошкоджено 120 укриттів російських військ. За даними Генштабу, українські військові також знищили або подавили 231 безпілотник різних типів.

Бої на півдні

Олександрівський напрямок. Російські війська не проводили штурмових дій.

Гуляйпільський напрямок. Українські військові відбивали 16 атак противника. Росіяни намагалися просунутися в бік Успішного, Тернуватого, Гіркого та Чарівного. Ще три спроби ворога покращити свої позиції тривали на момент зведення.

Оріхівський напрямок. Окупанти двічі атакували в бік Єгорівки. На момент повідомлення Генштабу бій тривав.

Придніпровський напрямок. Російські війська не проводили штурмів.

На інших ділянках фронту, за даними Генерального штабу ЗСУ, суттєвих змін в обстановці не зафіксували. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Складський комплекс російського маркетплейсу OZON в Омську частково вигорів після удару безпілотників FP-1. Компанія Fire Point оприлюднила супутниковий знімок, на якому видно наслідки атаки. За її даними, дрони подолали понад 2500 кілометрів від кордону з Україною.

Оператори батальйону «Воля» 57-ї окремої мотопіхотної бригади провели майже добову операцію з евакуації тіла загиблого українського військового на околицях Вовчанська. Для цього залучили російського військовополоненого, якого захопили за допомогою дрона.

Читай нас у