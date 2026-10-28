30 годин режиму тиші в Олешках: Лубінець розповів про результати гуманітарної місії

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області протягом 30 годин режиму тиші не зафіксували жодного інциденту. Це дало змогу продовжити гуманітарну місію, спрямовану на допомогу цивільному населенню та створення умов для безпечного виїзду людей із міста.

За словами Дмитра Лубінця, дотриманню режиму тиші сприяє постійна комунікація між українською та російською сторонами. Зокрема, український омбудсман підтримує зв’язок з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою, щоб координувати виконання досягнутих домовленостей.

«30 годин режиму тиші в Олешках без жодного інциденту. Це стало можливим у тому числі завдяки постійній комунікації між мною та Уповноваженою з прав людини в рф яною лантратовою. Ми перебуваємо на зв’язку та координуємо виконання досягнутих домовленостей», — написав Лубінець.

Окремо омбудсман подякував першій леді США Меланії Трамп за особисту увагу до гуманітарної місії та допомоги цивільним жителям Олешок.

«Її безпосередня залученість і координація зусиль сторін є важливою складовою цього процесу», — наголосив він.

Лубінець також відзначив роботу команди Меланії Трамп і подякував за послідовну підтримку та постійну комунікацію.

«А також дякую всій її команді за послідовну підтримку, постійну комунікацію та всі зусилля. Наша спільна мета — забезпечити допомогу цивільному населенню Олешок і створити умови для безпечного виїзду тих, хто цього потребує. Продовжуємо працювати. Найголовніше — життя та безпека людей», — зазначив український омбудсман.

Україна запровадила режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок із 03:00 27 жовтня за київським часом. Це необхідно для проведення гуманітарної операції, доставки допомоги місцевим жителям і підготовки до безпечного виїзду цивільного населення.

Уранці 27 жовтня керівник Офісу президента Кирило Буданов оголосив про початок гуманітарної місії в Олешках.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вирушив на місце, щоб координувати процес.

Ще вночі він повідомив про початок режиму тиші та дотримання домовленостей українською стороною: «Олешки: розпочався режим тиші, українська сторона виконує свої домовленості».

Основна мета гуманітарної місії — доставити допомогу цивільним жителям Олешок і забезпечити можливість безпечного виїзду для тих, хто цього потребує. Українська сторона продовжує координувати виконання домовленостей, наголошуючи на пріоритетності життя та безпеки людей.

Про це вранці 28 жовтня повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у соцмережах.

До цього евакуацію жителів Олешок відклали.

Раніше в Олешках розпочалася гуманітарна місія, оголошено припинення вогню.

Тим часом радник Меланії Трамп розкрив деталі гуманітарної операції в Олешках.

Окрім того, Папа Римський зідзвонився з Путіним і закликав до перемир'я в Олешках.

В ситуації з Олешками можна застосувати модель припинення вогню, яка застосовується в районі Запорізької АЕС.

У районі окупованих Олешків на Херсонщині режим тиші для проведення гуманітарної операції діятиме до 22:59 1 листопада. Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Режим тиші запровадили 27 жовтня.

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