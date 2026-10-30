31 жовтня в Ізюмі оголосили Днем жалоби після російського авіаудару

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Кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по Ізюму Харківської області 29 жовтня зросла до п’яти. Ще 14 цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомила Ізюмська міська військова адміністрація.

«У результаті проведення пошуково-рятувальних робіт на місці ворожого авіаудару, на превеликий жаль, виявлено загибель 5 людей. Ще 14 цивільних мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості», — йдеться у повідомленні.

У громаді 31 жовтня оголосили Днем жалоби на вшанування пам’яті загиблих.

Джерело: Ізюмська міська військова адміністрація у Telegram

В Ізюмі Харківської області внаслідок російського авіаудару загинули четверо цивільних. Рятувальники дістали їхні тіла з-під завалів зруйнованої будівлі. Ще 14 людей отримали поранення.

Російські війська завдали удару реактивним безпілотником по Київському району Харкова. Влучання зафіксували в будівлю одного з торгових центрів, після чого на місці виникла пожежа. Відомо про одну постраждалу людину.

У ніч проти 30 жовтня російські війська атакувалипромислове підприємство в Кременчуцькому районі Полтавської області. Інформація про наслідки ворожого удару наразі уточнюється. Даних про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих поки не оприлюднили.

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