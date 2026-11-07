6 листопада рятувальники виявили у Комишувасі тіла ще дев'яти жертв російського удару

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До 55 зросла кількість загиблих внаслідок російського терористичного авіаудару по Комишувасі Запорізького району 2 листопада.



За минулу добу, під час проведення пошукових робіт рятувальники виявили та вилучили з-під завалів тіла та рештки ще 9 загиблих людей.





Попри складні умови та постійну загрозу повторних ворожих ударів, рятувальники й кінологи ДСНС продовжують розбирати зруйновані конструкції та обстежувати територію в пошуках тіл загиблих.

Про це повідомляє ДСНС України.

Нагадаємо, що родини загиблих унаслідок російської атаки на Комишуваху Запорізької області отримають кошти на поховання, а пораненим виплатять грошову допомогу з обласного бюджету. Розмір виплат для однієї постраждалої людини може сягнути 50 тисяч гривень.

Удар по Комишувасі може стати найсмертоноснішою атакою РФ на цивільних – NYT.

Правоохоронні органи встановили місцезнаходження сімох осіб, із якими родичі втратили зв'язок після російської авіаційної атаки на селище Комишуваха Запорізької області, що сталася 2 листопада.

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