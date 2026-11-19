Волонтери вивезли з Краматорська до Харкова близько 600 голубів разом із 70-річним чоловіком, який за ними доглядав. Володимир майже два місяці шукав можливість евакуювати птахів, адже не хотів залишати їх під обстрілами. Тепер голуби перебувають у безпечному місці, а чоловік після їхнього порятунку також виїхав із прифронтового міста.

Із Краматорська на Донеччині волонтери евакуювали близько 600 голубів та їхнього доглядальника. Птахами опікувався 70-річний Володимир, який тривалий час не наважувався залишити місто, бо не хотів кидати своїх пернатих підопічних напризволяще.

За словами чоловіка, він шукав можливість вивезти голубів майже два місяці. Через постійні обстріли залишатися в місті ставало дедалі небезпечніше. Однак Володимир не міг поїхати, поки не знайшов способу врятувати всіх птахів. «У місті було неможливо знаходитися, але я не міг поїхати, не врятувавши їх. Близько двох місяців шукав можливість евакуації», — розповів він.

Обстріли впливали й на стан голубів. Коли поруч лунали вибухи, птахи сильно нервували та відмовлялися від їжі. Володимир розповів, що їм вдалося протриматися завдяки запасам крупи. Також поруч був завод, де зберігалося зерно, тож у чоловіка залишалася можливість годувати своїх підопічних.

Як евакуювали сотні голубів

Щоб вивезти таку кількість птахів, волонтерам довелося підготувати чимало пакувальних коробок. Вони привезли Володимиру кілька десятків коробок, у які розмістили всіх голубів. Після цього організували перевезення з Краматорська до Харкова. Уже на місці волонтерам знадобилося близько двох годин, щоб пересадити птахів із коробок.

Для голубів знайшли безпечний прихисток. Їх прийняв ветеран, який також займається розведенням цих птахів і має досвід догляду за ними. Тепер усі близько 600 голубів перебувають під його опікою.

Доглядальник теж виїхав із міста

Після того як птахів вдалося евакуювати, Краматорськ залишив і сам Володимир. Чоловік тривалий час залишався у прифронтовому місті саме через відповідальність за голубів і не хотів їхати, поки не був упевнений, що вони будуть у безпеці.

Тепер і птахи, і їхній доглядальник змогли залишити небезпечний район. Ця евакуація стала непростою операцією: волонтерам довелося організувати перевезення сотень тварин, а чоловікові — чекати на можливість врятувати тих, за кого він відповідав. Про порятунок повідомила громадська організація «Порятунок тварин Харків».

Від початку 2026 року з Краматорської громади Донецької області виїхали близько 55,6 тисячі людей, серед них понад 4 тисячі дітей. Станом на 10 листопада у громаді залишалися понад 20 тисяч цивільних жителів, зокрема 334 дитини.

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