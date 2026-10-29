76-річного екслідера мурманських комуністів обвинуватили в роботі на розвідку України

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У росії силовики висунули звинувачення у державній зраді колишньому заступникові голови Мурманської обласної думи та ексочільнику фракції КПРФ 76-річному Геннадію Степахно.

За даними управління фсб, політик, який позиціонував себе як противник війни, нібито співпрацював із воєнною розвідкою України. Спецслужба стверджує, що він використовував посаду для збору й передачі даних про роботу регіонального уряду та місцевих інженерних об'єктів.

Згідно з версією місцевих джерел, підставою для кримінального переслідування могло стати передання ним родичу за кордоном інформації про будівництво фармацевтичного заводу за участі Індії.

Суд уже відправив Степахно під варту. Втім, про його затримання стало відомо ще на початку жовтня. Обвинувачений є одним із найстаріших депутатів-комуністів регіону, де працював упродовж чотирьох скликань поспіль.

Джерело: Інтерфакс.

На тимчасово окупованій території Запорізької області російський окупаційний суд засудив місцевого працівника школи до 13 років колонії суворого режиму. Чоловіка звинуватили у шпигунстві на користь України.

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив чотирьох жителів окупованого Мелітополя у справі про вибухи та замахи на представників окупаційної влади. 38-річний Ігор Гаранін отримав довічне ув’язнення, а ще троє обвинувачених — по 25 років колонії. Під час судового процесу всі четверо заявляли про тортури та тиск з боку слідства.

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