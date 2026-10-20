92-га бригада заявила про евакуацію пораненого бійця дроном — ABC News Australia

В Україні 92-га окрема штурмова бригада заявила, що евакуювала пораненого військового з передової за допомогою повітряного дрона. Як повідомляє ABC News Australia, дроновий підрозділ бригади оприлюднив відео операції та назвав її першою у світі евакуацією бійця з поля бою повітряним безпілотником.

Евакуація з небезпечної позиції

На опублікованих кадрах дрон опускається на землю, після чого чоловік у бойовому спорядженні закріплюється на бортовій лебідці. Безпілотник підіймає його в повітря та доправляє до безпечнішої позиції, де військового зустріли побратими й організували подальшу евакуацію до лікарні.

У дроновому підрозділі бригади заявили, що операція завершилася успішно. Поранений проходить лікування і реабілітацію, а його життю більше нічого не загрожує. Місце проведення евакуації не розкривали.

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Дрон Ayudag-6

Виробник безпілотника Gurzuf Defence повідомив, що військовий провів майже півтора року на небезпечній бойовій позиції. За твердженням компанії, спроба дістатися до нього звичайними способами створювала смертельний ризик для рятувальної групи.

Для операції використали гексакоптер Ayudag-6. В Україні раніше застосовували наземні безпілотні системи для евакуації поранених, а цей випадок ABC News Australia називає першим повідомленим використанням повітряного дрона для такого завдання. За кілька днів до цього Україна почала випробування на передовій медичного дрона The StarGate від компанії SkyFall, здатного перевозити на ношах до 150 кілограмів.

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