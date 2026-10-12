Аерофлот скоротив внутрішні перевезення майже на 10%

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Російська авіакомпанія «Аерофлот» у вересні 2026 року перевезла 4,8 млн пасажирів — на 4,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільше скоротилися внутрішні перевезення: пасажиропотік на рейсах усередині Росії впав на 9,7% — до 3,5 млн осіб. Водночас міжнародні перевезення зросли на 13,6% і сягнули 1,3 млн пасажирів.

У компанії пояснили спад тимчасовими обмеженнями роботи аеропортів і перерозподілом літаків між маршрутами.

Загалом за січень–вересень «Аерофлот» перевіз 42,2 млн пасажирів — на 0,6% менше, ніж за дев’ять місяців 2025 року. Внутрішній пасажиропотік скоротився на 4,6%, тоді як міжнародний зріс на 12,9%.

Дрони атакували Сочі: в аеропорту скасували й затримали понад 100 рейсів

У російському Сочі повідомили про атаку безпілотників на морський порт. Місцеві жителі заявили про сильні вибухи в центральній частині міста, після чого людей закликали залишити територію порту.

У ніч проти 3 вересня Московська область Росії зазнала масованої атаки безпілотників. За словами губернатора регіону Андрія Воробйова, російська ППО нібито знищила над областю 56 дронів.

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