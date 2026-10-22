Агент ФСБ із Запоріжжя отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна

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Верховний Суд підтвердив вирок 28-річному жителю Запоріжжя, який передавав ФСБ дані про українські військові об’єкти та звітував про наслідки російських обстрілів. Чоловік проведе 15 років за ґратами, а його майно конфіскують.

На початку лютого 2022 року, ще до повномасштабного вторгнення, чоловік погодився співпрацювати з російською спецслужбою. Упродовж лютого–червня він через Telegram передавав куратору інформацію про розташування мостів, якими рухалася українська військова техніка, ймовірні місця дислокації підрозділів ЗСУ, обласну військову адміністрацію, військкомат і військовий ліцей-інтернат.

Після російських ракетних ударів він надсилав фотографії пошкоджених об’єктів, повідомляв про влучання та випадки, коли ракети не досягали цілей.

Під час слідчих дій у його телефоні виявили докази зв’язку з фсб, а також матеріали про військові та стратегічні об’єкти Запоріжжя й Дніпропетровщини.

Засуджений намагався оскаржити вирок у Верховному Суді, однак прокурори Офісу Генерального прокурора довели безпідставність його доводів. Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив вирок без змін — 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна (ч. 2 ст. 111 КК України).

Чоловік відбуває призначене покарання, повідомили в Офісі генпрокурора.

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