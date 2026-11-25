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За минулу добу на фронті зафіксували 203 бойові зіткнення. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ і завдавати противнику втрат на різних напрямках.

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Лужки, Юнаківка, Миропілля, Стара Гута та Студенок Сумської області. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Радьківка, Яструбщина, Нова Слобода, Лужки та Катеринівка.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Загарбники тричі атакували в районах Бачівська, Коренька та Малої Корчаківки.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили три атаки противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Малої Вовчої та Охрімівки.

На лиманському напрямку

Українські захисники відбили 12 атак у районах Платонівки, Греківки, Новоєгорівки, Лимана, Зарічного та Діброви.

На слов'янському напрямку

Загарбники здійснили сім атак у районах Ямполя та Кривої Луки.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано 16 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новопавлівки, Довгої Балки, а також у напрямку Миколайпілля.

На покровському напрямку

Українські оборонці зупинили 28 атак. Ворог атакував у районах Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки, а також здійснював штурми у напрямках Кучерового Яру, Грузького, Степів, Чернігівки, Красноподілля, Новогришиного, Мирного та Кам'янки.

На гуляйпільському напрямку

Відбито 11 атак загарбників у районах Нового Запоріжжя, Злагоди, Воздвижівки, Рівного, Копанів, Верхньої Терси, Новоселівки та Гуляйпільського.

Джерело: Генштаб

На фронті за добу відбулося 184 бої, найгарячіше було на Покровському напрямку — Генштаб.

Армія російської федерації станом на вівторок, 24 листопада, побила річний антирекорд втрат за весь час повномасштабної війни: з початку 2026 року вони сягнули 432 519 військових, що вже перевищило показник за весь 2024 рік (430 790 осіб).

Кожні п’ять хвилин на війні проти України гине один російський військовий, свідчить витік бази Росстату, проаналізований журналістами «Важливих історій». За їхніми даними, РАГСи по всій Росії зареєстрували майже 500 тисяч смертей військових, які загинули на війні. За період із 24 лютого 2022-го до 28 вересня 2026 року це в середньому одна смерть кожні п’ять хвилин.

Аналіз зламаної хакерами бази Росстату, яка охоплює період із 2022 року до кінця вересня 2026 року, засвідчив, що 92,9% зареєстрованих втрат російської армії є бойовими. Із 209 870 померлих, позначених у реєстрі як військовослужбовці, 194 885 осіб загинули в боях, причому у 177 009 випадках причиною смерті вказано ушкодження від вибуху або уламків під час воєнної операції.

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