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За минулу добу на фронті зафіксували 167 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ на всіх напрямках і завдавати противнику втрат.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Минулої доби агресор здійснив одну атаку, завдав двох авіаударів, скинувши чотири КАБи, та здійснив 23 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили дві атаки противника. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Охрімівка та Мала Вовча.

На лиманському напрямку

Українські захисники відбили 11 атак у районах населених пунктів Лиман, Зарічне та Діброва.

На слов'янському напрямку

Загарбники здійснили дві атаки, у районі Озерного та в бік Пискунівки.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано сім атак. Окупанти вели штурмові дії в районі Костянтинівки.

На покровському напрямку

Українські оборонці зупинили 21 атаку. Ворог атакував у районах населених пунктів Вільне, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Добропілля, Чернігівка, Новогришине, Мирне, Гуліве, Сергіївка.

На гуляйпільському напрямку

Відбито вісім атак загарбників в районі Білогір’я та у бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Гуляйпільське.

Джерело: Генштаб

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби українські захисники знищили 2 319 російських окупантів.

Армія російської федерації станом на вівторок, 24 листопада, побила річний антирекорд втрат за весь час повномасштабної війни: з початку 2026 року вони сягнули 432 519 військових, що вже перевищило показник за весь 2024 рік (430 790 осіб).

Кожні п’ять хвилин на війні проти України гине один російський військовий, свідчить витік бази Росстату, проаналізований журналістами «Важливих історій». За їхніми даними, РАГСи по всій Росії зареєстрували майже 500 тисяч смертей військових, які загинули на війні. За період із 24 лютого 2022-го до 28 вересня 2026 року це в середньому одна смерть кожні п’ять хвилин.

Аналіз зламаної хакерами бази Росстату, яка охоплює період із 2022 року до кінця вересня 2026 року, засвідчив, що 92,9% зареєстрованих втрат російської армії є бойовими. Із 209 870 померлих, позначених у реєстрі як військовослужбовці, 194 885 осіб загинули в боях, причому у 177 009 випадках причиною смерті вказано ушкодження від вибуху або уламків під час воєнної операції.

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