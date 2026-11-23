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Албанія відкинула звинувачення у допомозі Україні під час атаки на російський корабель «Меркурій» у Лівії.

У країні заявили, що її територію не використовували для запуску морських дронів.

Міністерство закордонних справ Албанії назвало відповідні повідомлення неточними та такими, що не відповідають дійсності. Там наголосили, що країна не була причетна до інциденту, а її територію не використовували для запуску дронів чи сприяння атаці.

В албанському МЗС також заявили, що звинувачення поширювали без перевірених доказів, та закликали авторів повідомлень виправити інформацію.

Джерело: The Guardian.

Президент України заявив 23 листопада, що біля порту Бенгазі українські морські дрони затопили російський корвет «Меркурій» із вертольотом Ка-27 на борту та уразили суховантаж MV ANGARA, який перевозив російське озброєння.

Нагадаємо, російський корвет Меркурій пішов на дно після ураження дронами.

Відео: добрі дрони підірвали російський корвет Меркурій у порту Бенгазі.

У Лівії 22 листопада морськими дронами уражене підсанкційне вантажне судно постачання ASCALON, яке прямувало з Калінінграда до порту Бенгазі ймовірно з військовим обладнанням та технікою для «Африканського корпусу» рф.

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