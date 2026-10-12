Армія рф вдарила дронами по Лозовій на Харківщині, є загибла і поранені

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Російські військові 12 жовтня 2026 року здійснили атаку безпілотниками по приватному сектору міста Лозова на Харківщині. Внаслідок ворожих ударів загинула жінка, ще семеро людей постраждали, зокрема одна дитина.

За інформацією Головного управління ДСНС у Харківській області, через влучання дронів спалахнули дві пожежі: горіли покрівля житлового будинку та сміття на території іншого домоволодіння. На місці події працюють рятувальники та екстрені служби.

Джерело: Головне управління ДСНС у Харківській області

Росія протягом дня 12 жовтня атакувала шість енергетичних об’єктів в Україні. Унаслідок російських ударів по країні поранення дістали 33 людини.

Російські війська 10–11 жовтня завдали серії ударів безпілотниками по підприємству «КСМ Протек» у Київській області.

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