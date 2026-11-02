Армія РФ використала режим тиші в Олешках для облаштування позицій — Генштаб

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Сили оборони України забезпечили режим тиші на Херсонщині, щоб провести гуманітарну місію в Олешках. Однак російські військові скористалися цією паузою для облаштування власних позицій, повідомили в Генштабі ЗСУ 2 листопада.

«В рамках запровадженого режиму припинення вогню для гуманітарної операції в Олешках підрозділи Сил оборони України забезпечили дотримання режиму тиші й діяли виключно в межах досягнутих домовленостей», — йдеться у повідомленні.

Як результат, перемир’я дало можливість доставити гуманітарні вантажі, а українці та українки, які виявили бажання виїхати з Олешок, змогли повернутися на підконтрольну Україні територію.

Водночас у Генштабі зазначили, що ворог використав цю гуманітарну паузу «для облаштування своїх позицій».

«За час режиму тиші зафіксовано ротацію російських підрозділів, укріплення позицій, розширення антидронових засобів на дорогах і нарощування логістики, зокрема підвезення боєприпасів», — резюмували у відомстві.

Нагадаємо, Меланія Трамп відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешків.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Окремо омбудсман повідомив, що режим тиші триває вже понад 87 годин. Українська делегація повертається додому.

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