Артилерист 40-ї бригади розповів про ураження ворожого танка під час спроби маневру

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Військовослужбовець 40-ї окремої артилерійської бригади імені князя Вітовта 26-річний Дмитро розповів про випадок ураження російської бронетехніки.

За його словами, під час ведення вогню по скупченню ворожих машин артилерійський снаряд влучив у російський танк, який вискочив із лісу та намагався проїхати між двома вже пошкодженими одиницями техніки.

Наразі військовослужбовець змінив артилерійську гармату на керування важким ударним безпілотником Nemesis, за допомогою якого знищує підземні позиції та укриття окупантів.

Джерело: Сухопутні війська Збройних Сил України.

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