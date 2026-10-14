Атака 14 жовтня на енергетику була однією з наймасованіших за час війни

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14 жовтня 2026 року російські війська завдали масованого удару балістичними ракетами по високовольтних електропідстанціях НЕК «Укренерго», що призвело до суттєвих втрат обладнання та пошкоджень енергетичної інфраструктури.

Про наслідки атаки під час форуму «Енергія бізнесу» від Forbes Ukraine у Києві повідомив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко. За його словами, ця атака стала однією з наймасованіших із використанням балістики від початку повномасштабного вторгнення. Головним викликом для енергетиків наразі є оперативне проведення аварійно-відновлювальних робіт.

За інформацією Президента України Володимира Зеленського, під час нічного обстрілу ворог застосував 39 балістичних ракет і понад 120 ударних безпілотників, атакувавши об'єкти в Києві, на Київщині та в Харкові. Загалом зафіксовано пошкодження 26 елементів електроенергетичного комплексу та чотирьох об'єктів нафтогазової інфраструктури, що спричинило знеструмлення щонайменше 600 тисяч абонентів.

Джерело: «Інтерфакс-Україна».

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

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