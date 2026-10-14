Атака дронів на Москву спричинила масові затримки та скасування авіарейсів

0:00 / 0:00

Масована атака безпілотників на Московський регіон порушила роботу аеропортів і призвела до затримок та скасувань рейсів. Частину літаків перенаправили на запасні аеродроми, а пасажирам довелося чекати на продовження подорожі.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська протиповітряна оборона нібито збила 90 безпілотників, які прямували до столиці.

Через загрозу атак у московських аеропортах тимчасово обмежували приймання та відправлення літаків. Авіакомпанії коригували розклад, а пасажирам доводилося чекати на вильоти або змінювати маршрут. Аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі прийняв понад 20 літаків, які не змогли приземлитися в Москві. Після тривалого очікування пасажирів допускали до термінала.

У Внуково також повідомляли про сирену та евакуацію частини термінала. Згодом з'ясувалося, що в кафе спрацювала пожежна сигналізація. За повідомленнями російських медіа, відкритого вогню не було, а датчик спрацював через пару під час миття обладнання для приготування їжі.

Збої торкнулися й міжнародних рейсів. Літак авіакомпанії Nesma Airlines, який виконував рейс NE610 із Хургади до Москви, замість російської столиці перенаправили до Мінська.

Пасажири, за повідомленнями російських медіа, близько двох годин чекали в літаку. Харчування їм не надавали. Члени екіпажу розповідали, що під час попереднього подібного випадку очікування тривало близько чотирьох годин.

Авіакомпанія «Побєда» також змінювала розклад через обмеження в московських аеропортах та інших регіонах Росії.

Читайте також:

Платіжний сервіс «Яндекс Пэй» частково відновив роботу після атаки безпілотників на дата-центр компанії у Володимирі 11 жовтня.

У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр «Яндекса» у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила повну зупинку його роботи, через що в країні виникли масштабні перебої в роботі десятків цифрових сервісів.

Російська технологічна компанія Yandex заявила, що через атаку безпілотників повністю зупинила роботу свого дата-центру у Володимирській області Росії. За твердженням компанії, внаслідок атаки було пошкоджено її інфраструктуру.

Читай нас у