Атака РФ на Рівне: кількість постраждалих зросла до 20, пожежу ліквідували

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У Рівному кількість постраждалих унаслідок російської атаки 13 жовтня зросла до 20 осіб. Пожежу в навчальному корпусі, який став ціллю ворожого удару, ліквідували. Двоє постраждалих перебувають у реанімації.

«У Рівному тривають роботи з ліквідації наслідків ранкової атаки на Рівне», — написав очільник ОВА.

За його словами, пожежу в навчальному корпусі ліквідували. У будівлі пошкоджено другий поверх і фасад. Станом на останні дані, внаслідок атаки постраждали 20 людей, двоє з них перебувають у реанімації.

Наразі на місці удару тривають аварійно-рятувальні роботи.

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За інформацією поліції Рівненської області, 13 жовтня російські війська завдали удару реактивним безпілотником по навчальному закладу в обласному центрі. Будівля зазнала значних руйнувань.

Окрім навчального корпусу, пошкоджено припарковані поруч автомобілі, мобільну кав’ярню та прилеглі будівлі.

Рятувальники ліквідували займання. Поліцейські та нацгвардійці охороняють місце події, а фахівці вибухотехнічної служби обстежують територію на наявність небезпечних уламків. Психологи поліції надають допомогу громадянам.

Слідчі Служби безпеки України в Рівненській області спільно з поліцією документують воєнний злочин. За фактом російського удару розпочато досудове розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура.

Правоохоронці наголошують: у разі виявлення підозрілих предметів або уламків безпілотників не можна наближатися до них чи торкатися їх. Про небезпечні знахідки необхідно негайно повідомляти за номерами 101, 102 або 112.

Патрульні поліцейські, які одними з перших прибули на місце влучання, огородили небезпечну ділянку, регулювали дорожній рух і забезпечували безперешкодний проїзд спеціального транспорту.

Секретар Рівненської міської ради, виконувач обов’язків міського голови Віктор Шакирзян повідомив про створення міського штабу для координації дій і ліквідації наслідків удару.

Поліцейські вкотре закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях до оголошення відбою.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у Фейсбуці.

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