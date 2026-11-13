Атака російських дронів залишила Шостку на Сумщині без води, електрики та тепла

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У місті Шостка Сумської області внаслідок ударів російських безпілотників припинилося постачання електроенергії, води та тепла. Наразі мешканці залишилися без світла, водопостачання й опалення.

“Внаслідок ворожих обстрілів і масштабного знеструмлення частини Сумщини у Шостці відсутнє енерго-, водо- та теплопостачання. Для життєзабезпечення громади запущені резервні джерела живлення, подача води здійснюється за графіком”, - написав він.

Зазначається, що медичні заклади та соціальні установи працюють на резервних джерелах.

Про це міський голова Шостки Микола Нога повідомив у Фейсбуці.

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