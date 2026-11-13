Атеш заявив про намір Росії перекинути військових до Костянтинівки під виглядом гуманітарної місії

Російське командування, за даними партизанського руху «Атеш», планує використати гуманітарну місію для прихованого перекидання військових у район Костянтинівки Донецької області. Бійці можуть проникнути до сірої зони в цивільному одязі під виглядом працівників і волонтерів, щоб закріпитися на позиціях та спробувати просунутися до міської забудови.

Про задум російських військ повідомили агенти «Атеш», які діють в угрупованні військ «Центр». За їхніми даними, йдеться про плани командування 8-ї загальновійськової армії РФ на Донецькому напрямку.

Зокрема, російський командувач домагається розмінування території поблизу Костянтинівки, щоб за можливості організувати там гуманітарну місію. Однак, як стверджують партизани, справжня мета — створити плацдарм на східній околиці міста.

За інформацією одного з військовослужбовців штабу, прямі штурми Костянтинівки не дають російській армії бажаного результату через значні втрати особового складу. Тому окупанти розглядають можливість завести групи під прикриттям цивільних осіб.

«Якщо вдасться продавити гуманітарний коридор, планується завести групи під виглядом цивільних осіб, але фактичне завдання — створити плацдарм на східній стороні», — цитує його «Атеш».

Росія вже могла застосовувати подібну тактику в Олешках

У партизанському русі наголосили, що використання гуманітарних місій для прикриття військових операцій суперечить нормам міжнародного гуманітарного права, зокрема забороні на віроломство.

В «Атеш» також нагадали про події в Олешках Херсонської області, де під час гуманітарного перемир’я з 27 жовтня до 1 листопада 2026 року російські війська, ймовірно, використовували припинення вогню та гуманітарні заходи для перегрупування підрозділів і приховування їхнього переміщення.

Таким чином, за оцінкою партизанського руху, окупанти можуть спробувати застосувати схожу тактику поблизу Костянтинівки.

Джерело: Атеш

Нагадаємо, битва за Костянтинівку триває, місто залишається під контролем ЗСУ.

Російський диктатор Володимир Путін 12 листопада запропонував організувати гуманітарну місію до Костянтинівки Донецької області, залучивши до її підготовки омбудсменів України та РФ.

Нагадаємо, у захоплених Олешках різко впала активність російських військових.

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