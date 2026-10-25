Батальйон Kairos перетворили на 7-й окремий центр СБС — The Japan Times

В Україні підрозділ далекобійних ударів Kairos перетворили з батальйону на 7-й окремий центр Сил безпілотних систем. Підрозділ, у якому служать сотні військових, може координувати роботу інших частин на тлі розширення українських ударів по військових та енергетичних цілях у Росії, державі-агресорі, і на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомляє The Japan Times, Kairos використовує невеликі недорогі крилаті ракети для атак у глибині російської території та на окупованих Росією українських землях. Серед цілей називають системи протиповітряної оборони, термінали природного газу й нафтопереробні заводи.

Планування ударів

Командир підрозділу з позивним Рей, якого видання ідентифікує як підполковника, заявив, що під час підготовки операцій застосовують актуальні та попередні супутникові знімки. Вони дають змогу порівнювати зміни на об'єктах і визначати вразливі елементи для удару. За його словами, у роботі також використовують розвіддані, докладні карти та консультації фахівців енергетичної галузі.

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Рей розповів, що його підрозділ був першим, який планував і здійснював кампанію ударів по танкерах в Азовському морі. За його твердженням, протягом місяця було уражено 60 суден. За словами Рея, у межах літньої операції з ізоляції тимчасово окупованого Росією Криму Сили безпілотних систем здійснили 7 тисяч ударів дронами на відповідному театрі бойових дій.

Обмеження зв'язку

За даними видання, для ударів у межах Росії не можна використовувати Starlink, оскільки сервіс там вимкнений. Це ускладнює дистанційне керування безпілотниками поза радіогоризонтом. Натомість над тимчасово окупованими територіями України успішність таких операцій є вищою, оскільки оператори можуть отримувати відео з дронів майже до моменту ураження цілі.

Рей зазначив, що оцінювати результати атак підрозділу допомагають повідомлення у російських Telegram-каналах, дані людей на місцях, цифрові злами та кіберрозвідка. Ще один український підрозділ, 14-й окремий полк, з якого починалася значна частина роботи з далекобійними ударами, також перетворили на 1-й окремий центр.

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