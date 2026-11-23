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Аналіз зламаної хакерами бази Росстату, яка охоплює період із 2022 року до кінця вересня 2026 року, засвідчив, що 92,9% зареєстрованих втрат російської армії є бойовими. Із 209 870 померлих, позначених у реєстрі як військовослужбовці, 194 885 осіб загинули в боях, причому у 177 009 випадках причиною смерті вказано ушкодження від вибуху або уламків під час воєнної операції.

Водночас небойові втрати серед ідентифікованих військових становили 14 985 осіб. Із них 7 320 померли від захворювань, де майже половину випадків (близько 46%) спричинили хвороби серця, зокрема хронічні патології, кардіоміопатії, гострі ішемічні стани та інфаркти.

Ще 4 921 смерть (32,8% від усіх небойових втрат) настала із зовнішніх причин: найбільше військових загинуло в ДТП (950 випадків) і внаслідок отруєнь чи передозування (866), крім того, зафіксовано 656 вогнепальних поранень за невстановлених обставин та щонайменше 540 самогубств, а у 2 744 випадках вихідну причину смерті встановити не вдалося.

За ширшою оцінкою видання «Проект», загалом у базі Росстату містяться відомості про 474 тисячі смертей, пов’язаних із війною, а з урахуванням затримок у реєстрації реальна кількість загиблих окупантів станом на вересень могла сягнути 573 тисяч і зрости до 629 тисяч за підсумками 2026 року.

Джерело: дослідження видань «Агентство» та «Проект» на основі витоку бази Росстату.

Кожні п’ять хвилин на війні проти України гине один російський військовий, свідчить витік бази Росстату, проаналізований журналістами «Важливих історій». За їхніми даними, РАГСи по всій Росії зареєстрували майже 500 тисяч смертей військових, які загинули на війні. За період із 24 лютого 2022-го до 28 вересня 2026 року це в середньому одна смерть кожні п’ять хвилин.

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